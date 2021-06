Shakira es una de las mujeres más bellas del planeta y esta foto lo demuestra

La famosa cantante Shakira desde hace más de 20 años es sinónimo de éxito en el mundo de la música en América Latina, esto se da gracias que actualmente sus canciones son de las más escuchadas en varias partes del planeta.

A lo largo de su carrera, la colombiana tiene un repertorio de temas que son escuchadas por personas de todas las edades, lo que sin ninguna demuestra que Shakira puede adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Foto sorprende a sus seguidores

Por otro lado en esta ocasión la talentosa cantante no es noticia por su música, pues esta vez llama la atención por su gran belleza, ya que hace apenas unas horas mediante su cuenta de Instagram compartió una foto y un video en su perfil, mostrando lo hermosa que está a sus 44 años.

La cantante colombiana agregó el siguiente comentario "So excited to try my new board!", lo que quiere decir en español “¡Estoy tan emocionada de probar mi nueva tabla!.

Por otro lado, la esposa de Gerard Piqué compartió un video en el que se la puede ver derrochando talento sobre una de una tabla de surf dentro de una piscina de olas artificiales.

Desde hace muchos años sus fieles seguidores, saben que la artista cafetera es una gran amante de los deportes extremos.

Hay que recordar que Shakira sigue en su gran éxito musical, pues la talentosa colombiana recibió este año dos premios en los Latin American Music Awards.

Estos premios fueron por la canción que realizó junto a Anuel AA llamada "Me gusta", la cual fue elegida como mejor canción pop, y también ganó como otro premio por mejor artista pop femenina.

