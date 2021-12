Ely Guerra regresa a los escenarios con concierto en La Maraka

Ely Guerra regresará a los escenarios hoy para deleitar a sus seguidores y de esta forma cerrar un año en donde debido a la situación que se vive a nivel mundial por el COVID-19, la cantante enfocó su energía creativa hacia el mundo de la cosmetología.

Curtida por más de 30 años de luchar dentro de una industria musical que exige seguir ciertos patrones y en la que el camino no ha sido fácil, Ely aseguró en entrevista para El Heraldo de México, haber atravesado “Tiempos de Guerra” durante esta pandemia.

“La pandemia nos perjudicó muchísimo pero no hemos quitado el dedo del renglón, de seguir independiente, porque creemos en la libertad de nuestra música y eso es lo más importante. Traemos un equipaje de contradicciones, de pérdidas, de ansiedad, hemos vivido diferentes circunstancias que nos unen a la comunidad y creo que mi música es un lugar seguro donde compartir, de tener mensajes positivos. Hemos vivido una realidad de empuje, de lucha, de tener que defender un espacio que se está moviendo, pero que ahorita se está empezando a equilibrar de manera positiva venimos a decir que no estamos solos y que vamos en este camino y si bien la pandemia no ha terminado si sabemos que también va a terminar, es una guerra que nos tocó vivir y qué mejor que estar comunicados con la música”.

Es así que Ely ofrecerá este 3 de diciembre en La Maraka un concierto de voz y guitarra en donde tocará temas que han sido parte de su repertorio durante estos 30 años de carrera y que muchos de sus fans han querido volver a escuchar desde hace un par de años.

“Llevamos dos años de no estar comunicándonos con aquellos más cercanos y creo que está bien estar solos, sin invitados en esta ocasión y dar un show exclusivamente para el lugar que engalanará nuestra música ya que la música es un arte que cura; será un recorrido emocionante retomar esta discografía”.

Sobre su última producción titulada ZION la cual fue lanzada meses antes de que iniciara la pandemia, Ely espera pronto retomar la promoción de este material que no fue tomado en cuenta en esta última edición de los premios Grammy Latino.

“Sabemos aceptar la naturaleza de nuestro proyecto, es parte de mi apellido seguir dando Guerra, es parte de mi naturaleza seguir dando batalla y honestamente es un honor ser mexicana haciendo cosas nuevas y que después las pueda ver reflejadas aunque no sea en este preciso momento, yo creo que ZION va a tener su propio momento y que va a vivir una especia de tardío éxito”.

Sobre sus proyectos en el mundo dermatológico, Ely comentó que retomó un proyecto en el que desde hace 20 años viene trabajando pero de forma más personal y sin comercializar.

“No fue nada fácil, pero los Ely’s Guerra no nos podíamos quedar con los brazos cruzados, así que yo retomé un proyecto en el que he venido trabajando, que es el de hacer unas cremas para el cuidado de la piel, de esta forma exploté mi lado creativo en la pandemia, chequé cosas de COFEPRIS; me acerqué a Químicos y dentro de poco podré ya comercializar estos productos”.

Mientras llega el momento de presentar este nuevo proyecto, Ely se alista para este 3 de diciembre en La Maraka deleitar a sus seguidores con un recorrido musical.

