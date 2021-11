Como Ángela Aguilar, Mía Rubín debutará en un concierto con su padre

No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla, ya que el próximo 3 de diciembre la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta hará su debut musical.

Y es que Mía Rubín Legarreta se estará presentando en el Centro de Espectáculos 360 ubicado en Boulevard Toluca No. 115 esquina con Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Cabe señalar que Mía se llevó los reflectores el pasado mes de abril cuando lanzó su álbum, en compañía de su padre, titulado "Raíces".

La heredera de la dinastía Rubín Legarreta ha mostrado desde muy pequeña su faceta como cantante y su gran carisma para cautivar a una audiencia que ha seguido su evolución como la figura a seguir de esta década.

Recientemente, debido a su constancia y talento que va madurando poco a poco y rindiendo frutos, Mía compartió su sencillo "Flecha", a lado del popular Chucho Rivas.

A pesar de que Mía no participó en la composición de este tema, sí lo hace en las demás canciones que está desarrollando y el próximo sencillo será una letra hecha por ella y Erik, en la que existe la premisa de no buscar encasillarse en un sonido y seguir explorando nuevas alternativas sonoras vanguardistas.

El show "Raíces", donde se presentará Mía Rubín, consiste en un recorrido musical por los éxitos de Erik Rubín y otros artistas, además de contar con un sabor latino.

Horarios y Fecha

Lugar: Centro de Espectáculos 360

Dirección: Blvd. Toluca 115, Naucalpan, 53500, Naucalpan de Juárez, Mex.

Boletos desde 550 a 1650 pesos

Horario: 21:00 horas

