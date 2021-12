“Es una mancha difícil de quitar”, Julión Álvarez apoya a Galilea Montijo tras ser vinculada al narcotráfico: VIDEO

Hace unos días se publicó el libro titulado “Emma y las otras señoras del narco” en el que la periodista Anabel Hernández relaciona a Galilea Montijo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva por lo que se generó una gran controversia en torno a este tema, por lo que el cantante de Regional Mexicano, Julión Álvarez, salió en defensa de la conductora de “Hoy” pues contó que ha padecido en carne propia las consecuencias de este tipo de señalamientos.

Fue durante una entrevista ante diferentes medios previo a la gala de los 25 años de Bandamax donde el intérprete de “Te hubiera ido antes” fue cuestionado de los señalamientos que se han hecho contra Galilea Montijo y otras celebridades del espectáculo por sus supuestos vínculos con el narco, por lo que señaló que está totalmente en contra de este tipo de publicaciones ya que toman cosas del pasado para afectar a los involucrados.

“Yo estoy totalmente en contra, ya lo que pasó, pasó. Si fue o no fue, los hombres no tenemos memoria y si ya no están, menos. Yo creo que, entre colegas, ojalá nos sumemos al apoyo de ellas porque se me hace una injusticia y yo que lo he vivido, una nota, un chisme, un “el que se dice”, eso, al gobierno americano sí le llama la atención y por si simple hecho de ser mencionado caemos en esa lista en la que estoy yo”, fueron las palabras del cantante nacido en Chiapas, quien aseguró que su caso se ha ido esclareciendo poco a poco.

El cantante refirió que estos señalamientos infundados generan una gran cantidad de afectaciones tanto psicológicas como físicas, sin contar los daños a la figura que representan, no obstante, en el caso específico de Galilea Montijo, quien ha negado estas versiones, el cantante aseguró que en muchas ocasiones no se acaba de conocer a las parejas que eligen o también mencionó que no se le puede indicar al corazón de quién sí se puede enamorar o no.

“Sí podemos ayudarnos entre todos, lo digo por Gali, vamos a ponerle “ride” y vamos a salir muchos, y hay que ser muy conscientes (…) eso si los toman en cuenta y es parte de una investigación y en el si será o no será ya estamos bien afectados y le pega a la familia, a los papás, a los hijos y es una mancha que es difícil quitarse”, mencionó Julión Álvarez.

¿Por qué se vinculó a Julión Álvarez con el narco?

Fue en agosto de 2017 cuando el nombre de Julión Álvarez apareció en una lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que se relacionaba a tres de sus empresas de ser prestanombres del crimen organizado, sin embargo, el cantante hizo frente a dichas acusaciones y poco a poco se ha ido aclarando su situación legal, sin embargo, desde entonces ha enfrentado múltiples problemas en su carrera, la cual se vio mermada por la cancelación de presentaciones, la prohibición de su música en plataformas digitales y la cancelación de sus redes sociales.

Respecto a este tema, el cantante señaló que espera que al igual que en el caso del futbolista mexicano, Rafael Márquez, otro de los señalados en la lista, su caso sea resuelto y pueda retomar sus actividades de manera normal.

SIGUE LEYENDO:

Galilea Montijo sí tuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva, asegura Mhoni Vidente

Galilea Montijo: Experto en lenguaje corporal analiza video llorando, ¿mintió?