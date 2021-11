"No tengo ni he tenido ninguna relación indebida": Llorando, Galilea Montijo se deslinda de Inés Gómez Mont | VIDEO

La popular modelo, actriz y conductora del exitoso programa matutino ‘Hoy’, Galilea Montijo, se deslindó de cualquier relación con la pareja integrada por Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, y quienes ahora están siendo buscados por la Interpol, luego de que se girara una ficha roja para su localización.

Montijo se mostró muy ‘dolida’ por recientes comentarios sobre su relación con la exconductora de ‘Ventaneando’ y su esposo, ya que de acuerdo con sus propias palabras, no ha tenido ni tiene alguna relación indebida con el matrimonio y mucho menos de negocios. Lo anterior lo expuso en un video de unos 4 minutos de duración a través de su cuenta de Instagram,

No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga-Gómez, mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo, a nadie más le debo el apoyo, a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa, y esto consta en papeles con el nombre del abogado”, señaló con lágrimas en los ojos la conductora y exreina de belleza.

Galilea se mostró con una cara que no es usual en ella, llorando, implorando que la dejen en paz por las acusaciones que se le han imputado a lo largo de los años y a los cuales no había querido responder.

Montijo también pidió que paren las difamaciones a su persona y a su familia, particularmente a su esposo (a quien calificó de intachable, trabajador y un gran padre), y pidió respeto, por lo que anunció que no volverá a hablar sobre algún escándalo en el que pretendan involucrarla y pasará a manos de un despacho jurídico para su defensa.

Ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa, y también lo respeten, siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas”.

“Soy una mamá de familia muy sólida, una mujer y me siento muy devastada y muy dolida, una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas, ni de ningún otro escándalo”.