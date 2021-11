Pati Chapoy opina sobre Galilea Montijo y su presunta relación con Beltrán Leyva; desata furor en redes

La presentadora de televisión Galilea Montijo se enfrenta de nuevo a un escándalo, uno de los más fuertes de su vida que la ha llevado dar varias declaraciones ente los medios de comunicación y en redes sociales, a la nacida en Jalisco se le está vinculando con un poderoso capo del narcotráfico, se habla de Arturo Beltrán Leyva.

Lo anterior es gracias a un libro escrito por la famosa periodista Anabel Hernández titulado "Emma y las otras señoras del narco" en el que se detallan presuntas relaciones de los más grandes nombres del tráfico de drogas en México con personalidades del medio del espectáculo, entre ellas la conductora del programa matutino Hoy.

En un video de poco menos de cinco minutos que se subió a su perfil de Instagram, Montijo lloró y destacó que ella jamás ha tenido relación alguna con el capo que la relacionan. Destacó que todo lo que ha logrado ha sido a través de la "cultura del esfuerzo".

"Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo... pido y suplico ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años, yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero que lo entiendan ustedes (el público) y también los compañeros de la prensa", dijo.

Además destaco que "los temas de escándalos" los llevará un despacho jurídico y en ningún momento hizo referencia clara a las acusaciones del citado libro.

Pati Chapoy opina sobre Galilea Montijo

La institución del periodismo de espectáculos Pati Chapoy utilizó su cuenta de Twitter para dar sus opiniones al respecto del caso y con ello levantó las opiniones encontradas.

"NIEGAN QUE LIBRO DE ANABEL HERNÁNDEZ MENCIONE QUE GALILEA MONTIJO TUVO UN ROMANCE CON UN MAFIOSO, PERO… (sic)", escribió.

El libro de Anabel Hernández que ha escrito otros más como "Los Señores del Narco", "El Traidor, el diario secreto del hijo del 'Mayo'", "La verdadera noche de Iguala", entre otros; ya se puede adquirir en las librerías de México.

