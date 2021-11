Gustavo Adolfo Infante defiende a Galilea Montijo y reta a Anabel Hernández: "¡Pruebas!"

Gustavo Adolfo Infante, periodista y conductor del programa De Primera Mano, defendió a la conductora Galilea Montijo y aseguró que es una persona que ha conseguido las cosas con trabajo y una personalidad que ha aguantado ataques, difamaciones e insultos.

“Este libro dice Arturo Beltrán Leyva pagó un dineral para sacar a su hermana de la cárcel, lo pagó la empresa Televisa, después dice que su marido era el diputado suplente de Tonatiuh (González Case) es mentira. Galilea es de la cultura del trabajo”, mencionó Infante.

Y sobre la periodista Anabel Hernández dijo que si quería conservar su credibilidad debía mostrar pruebas, “presenta documentos, videos, testimonios, cartas poder, facturas. La razón la tiene una mujer que se ha dedicado a partirse el alma”.

Libro Emma y las otras señoras del narco la liga con el narco

El nombre de la conductora es mencionado en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de la periodista Anabel Hernández. en tanto, la conductora de hoy ha negado el señalamiento al respecto y ha dicho que tomará acciones legales al respecto del caso.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma. Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito […] alguien quiere saber lo que digo de la señora Galilea Montijo tiene que leer el libro en su mesura, en su contexto, no es un hecho aislado, no es la principal protagonista, pero es un personaje que se cruza en estas páginas”, indicó la periodista en entrevista con Infobae México.

Asimismo, indicó que tiene testigo de los hechos, los cuales no se trata de testigo de oídas o de que alguien le dijo a otra persona. “Es una persona que estuvo directamente ahí […] ni soy un juez ni es la santa inquisición, el objetivo del libro es entender este fenómeno”.

