Niurka ¡fiel a su estilo! defiende a Galilea Montijo tras presunto vínculo con Arturo Beltrán Leyva | VIDEO

Niurka Marcos habló de los señalamientos contra Galilea Montijo sobre un supuesto romance con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y defendió a la conductora asegurando que mientras no existan pruebas no hay manera de confiar en la información.

En entrevista con varios medios, la vedette cubana señaló que lo más importante ante las acusaciones como las que se lanzaron contra la conductora de “Hoy” son las pruebas, pues de lo contrario todo se queda en rumores.

Te puede interesar: Andrea Legarreta y los famosos que ROMPEN el silencio y apoyan a Galilea Montijo tras ser relacionada con el crimen

“¿Tienen pruebas de lo que están diciendo? Chicos, somos equipo y trabajamos con pruebas, ¿por qué mamá Liu nunca se ha mordido la lengua? Porque cada vez que abre el hocico aquí tienen la prueba y si no la tengo yo ya todos la vieron antes de que yo abriera el hocico”, dijo la cubana.

Niurka pidió que se deje de lado el tema hasta que no existan los indicios con los que se compruebe el supuesto vínculo entre la conductora del matutino, Galilea Montijo, y el narcotraficante.

Galilea Montijo responde

La conductora del programa matutino “Hoy” decidió romper el silencio ante la supuesta relación amorosa con el narcotraficante conocido como “El Barbas”, esto con un video en el que no pudo evitar romper en llanto.

Galilea Montijo pidió poner fin al tema pues asegura que está afectando a su familia y también defendió a su esposo, Fernando Reina Iglesias, ante la presunta relación que hay con el caso de su amiga Inés Gómez Mont acusada de malversación de fondos y lavado de dinero.

Te puede interesar: Pati Chapoy opina sobre Galilea Montijo y su presunta relación con Beltrán Leyva; desata furor en redes

"Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonathiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en un ningún otro Congreso. Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales”, señala Galilea Montijo.

"Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida", añadió entre lágrimas la conductora.

SIGUE LEYENDO:

"Aquí estoy para ti": Andrea Legarreta le manda un mensaje a Galilea Montijo tras desgarrador VIDEO llorando

Gustavo Adolfo Infante defiende a Galilea Montijo y reta a Anabel Hernández: "¡Pruebas!"

Galilea Montijo: ¿Cuál es el grado de estudios de la famosa conductora?