Vicente Fernández: Carlos Cuevas rompe el silencio y revela por qué no asistió al funeral de "El Charro de Huentitán"

La muerte de Vicente Fernández tuvo un impacto fuerte en el mundo del espectáculo y para muestra las celebridades que lo acompañaron en su funeral, tales como Pepe Aguilar, Pedro Fernández, Julio César Chávez, Aída Cuevas, entre otros.

La ausencia que llamó la atención de los fanáticos y prensa fue la de Carlos Cuevas, quien anteriormente a través de redes sociales lo considera como su "padrino de carrera".

En entrevista con medios, Cuevas rompió el silencio y reveló sí la presencia de su hermana habría influido para que no asistiera a la ceremonia.

No sé si estuvo o no (Aída Cuevas), pero si estuvo o no me da lo mismo. Yo si tenía muchas ganas de ir y la única hermana que sí hubiera querido ver es a Edith Márquez