¿Qué es el trastorno de bipolaridad?, el padecimiento que aqueja a Ari Telch

El actor Ari Telch detectó que padecía bipolaridad cuando grababa la telenovela Mirada de Mujer, ya que no podía realizar sus actividades de manera normal.

En su momento, contó a El Universal que “no salía a la calle ni iba al súper, estaba muy nervioso y por fortuna me topé con una pedagoga, quien me diagnosticó ser maníaco depresivo. Estaba intolerante al 100%, era imposible convivir conmigo mismo. Sabía que era depresivo, pero no bipolar”.

Describió que padece el tipo uno de la enfermedad, lo cual ocasiona que tuviera períodos maníacos, además, de tener tenía periodos de mucha tristeza, solía despertar tarde y le daba flojera ir a trabajar o periodos en los que estaba eufórico. Es un padecimiento que lo aquejó desde el 2002.

Fue en el 2015 que el actor tuvo que ser hospitalizado en el Instituto Nacional de Psiquiatría en el área de urgencias, consecuencia de una crisis.

Sobre su experiencia del actor quedó plasmado en el monólogo D´Mente, un monólogo que escribió con el dramaturgo Alfonso Cárcamo. En la que trata el tema de la salud mental y la importancia de la misma.

“El enfermo mental se sigue viendo raro y no es raro 37 de cada 100 han padecido o padecerán algún tipo de enfermedad mental a lo largo de su vida”, dijo el actor.

(Foto: Instagram@telchari)

¿Qué es el trastorno de bipolaridad?

El trastorno bipolar, de acuerdo con el portal Mayo Clinic, indica que es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprende altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión).

Se indica que cuando la persona se deprime, puede sentir tristeza o desesperanzado y perder el interés. Pero cuando cambia su estado de ánimo, es posible que la persona muestre euforia, está lleno de energía o está irritable.

Los cambios de ánimo puede afectar el sueño, el nivel de energía, el nivel de actividad, comportamiento o capacidad de pensar con claridad

El trastorno es una afección de por vida, aunque se pueden controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento.

SIGUE LEYENDO:

Famosos que sufren trastorno bipolar y NO lo sabías

Exatlón México: Aristeo Cázares se “quiebra” y llora al hablar del trastorno que sufre su madre

Susana Zabaleta revela intimidades de su relación con Ari Telch y ¿Ricardo Arjona?