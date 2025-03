Nayarit podría tener un un nuevo hospital

Como parte de la sinergia entre autoridades y la salud mental en el estado, la doctora Pilar Barraza, presidenta del Colegiado de Psicólogos, expertos en salud mental y neurociencias del estado de Nayarit, sostuvo una reunión con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para mejorar el desarrollo pleno de las personas y la sociedad.

En el Colegiado de Psicólogos están integrados psiquiatras, neurólogos y psicólogos de todas las especialidades y todas las corrientes ideológicas y están registrados ante la Dirección de Profesiones como la única área de salud mental.

En entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic, la doctora Barraza informó que el doctor Navarro se encuentra muy interesado en la salud mental del estado, por lo que invitó al Colegiado para presentarle un proyecto muy interesante que coadyuvará a mejorar la salud mental de todos los nayaritas.

Las autoridades buscan brindar mejores condiciones para la salud. FOTO: Chary Cambero.

El Hospital de Salud Mental atenderá a la gente de la entidad

“Presentamos nuestro proyecto ayer al señor gobernador y a la maestra María Elizabeth López Blanco, en donde muy interesados ambos estuvieron con nosotros escuchando el proyecto, algo tan necesario en nuestro estado y de lo cual el señor gobernador está muy consciente con respecto a la salud mental. Este proyecto la mayoría de las personas lo conocen como el hospital psiquiátrico, sin embargo, hablar de un hospital psiquiátrico sería limitante, por eso el concepto que propusimos y que fue excelentemente bienvenido por el señor gobernador es un Hospital de Salud Mental”, informó la presidenta del Colegiado de Psicólogos.

La doctora Barraza dijo que el instituto que representa ha estado poniendo su granito de arena en este sentido como profesionales de la salud mental, trabajando de manera interdisciplinaria, en conjunto todos los psicólogos, psiquiatras, neurólogos, trabajadores sociales, maestros y demás que están empeñados en que nuestro estado tenga salud mental tan necesaria y que desafortunadamente actualmente se encuentra tan afectada.

Es la primera vez que un gobierno se interesa en la salud mental de los ciudadanos. FOTO: Chary Cambero.

Es la primera vez que un gobierno se suma a este proyecto

Pilar Barraza reconoció que es la primera vez que un gobierno en el estado de Nayarit se interesa por los problemas de salud mental de su población:

“Tengo que confesarlo aquí al cabo no es ningún secreto, no es el primer gobierno al cual le presento un proyecto, no es la primera vez, creo que este ya sería el cuarto gobierno al cual yo le presento este proyecto y no se ha concretado, esta vez se nota el entusiasmo y el compromiso del gobernador Navarro y nos dijo que nos vamos a reunir con el posteriormente, que no se trataba de una reunión aislada, sino de un compromiso”, enfatizó la doctora.

En la reunión con el gobernador del estado también estuvieron médicos reconocidos como Fren Puentes, uno de los neurólogos pediatras más importantes en la entidad, el doctor Esteban Quezada, la psicóloga Yareli Castillo, la licenciada Lizbeth Murillo, la licenciada Cecilia Nava y la doctora Rosa Abril, todos colaboradores del proyecto.