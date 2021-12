Colaborador de Hoy confiesa que se enamoró de concursante de Exatlón México pero ella lo dejó por otro

Los romances dentro del medio del espectáculo es algo muy normal sobre todo cuando coinciden dentro del mismo proyecto, y esto les sucedió a Brandon Castañeda a quien actualmente podemos disfrutar algunos días en el programa Hoy y a su ex compañera Macky González a quien vemos todos los días en la nueva temporada de Exatlón México.

Y es que ambos jóvenes atletas coincidieron en el reality show deportivo Guerreros 2020, cuando este programa fue producido por Magda Rodríguez y ambos eran integrantes del equipo de las cobras.

Pese a que al aire se podía ver que la relación entre ambos era hostil, y había muchos roces, afuera de la competencia la realidad era otra pues Brandón comenzó a sentirse atraído por su capitana.

¿Brandón se enamoró de Macky?

Fue en entrevista con el periodista Gerardo Escareño para su programa de youtube conocido como “Vaya, vaya” que el colaborador del programa Hoy reveló que cortejó a Macky y que estuvieron saliendo un tiempo.

Y aunque Brandon asegura que no fue una relación formal, sí salieron varias veces, sin embargo, Macky lo dejó por otro joven del que se enamoró, pero el culpable de esto fue el propio Brandón.

¿Por qué Macky se fue con otro?

De acuerdo con el propio Brandón, él tuvo la culpa que Macky se enamorara de otro hombre y no de él, pues reconoce que no habló claro y no aclaró sus sentimientos hacia la integrante de Exatlón México.

“No aclaré, como siempre, mis sentimientos, no fui sincero, otra vez, llegó el momento en el que llegó otro chavo se dio la oportunidad de que lo conociera, se hizo de novio y se me fue”, reveló Brandón

Aunque Brandón asegura que no había una tercera persona que pudiera impedir su romance, sus inseguridades y no hablar claro lo dejaron fuera de la posibilidad de tener una relación con Macky, una mujer que lo tenía todo para él.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 12:44

SIGUE LEYENDO:

Exatlón México saldría del aire por bajos ratings, ¿Qué programa ocupará su lugar?

Participante de Guerreros 2021 llegó a Exatlón México, así fue su participación