BTS: ARMY descubre la cuenta secreta de J-Hope, ¿cuál es su usuario de Twitter?

¿Cuáles son las redes oficiales de J-Hope? El rapero de BTS, al igual que sus compañeros, abrió su cuenta personal de Instagram, la cual cuenta con 22 millones de seguidores, además de su perfil individua, también tiene los perfiles grupales de Twitter, pero ARMY descubrió su cuenta secreta.

Los idols coreanos se comunican con sus fans a través de la plataforma de Weverse, pero tras anunciar su descanso indefinido, decidieron abrir sus cuentas oficiales para interactuar y compartir con sus fans su día a día durante su descanso. Sin embargo, fue a través de dicha plataforma que ARMY descubrió el secreto de J-Hope.

El idol de BTS compartió una captura de pantalla a través de Weverse, donde mostraba su apoyo a la nueva colaboración de Suga con "Girl Of My Dreams", tema que forma parte del álbum póstumo del rapero Juice Wrld. Al parecer, J-Hope no tuvo cuidado de ocultar lo que hay en su teléfono, esto fue lo que pasó.

La cuenta secreta de J-Hope en Twitter

En la imagen que compartió J-Hope, ARMY descubrió las alertas que aparecen en su celular y sospechan que tiene una cuenta secreta de Twitter. Las supuestas pistas se tratan de los símbolos que aparecen en la pantalla, pues se puede ver un signo de arroba y las notificaciones de la red social con el famoso pajarito.

ARMY cree que se trata de su cuenta personal de Twitter, ya que al parecer alguien lo etiquetó o le respondió alguna publicación. Otra de ls pistas que encontraron fue una cuenta llamada @hope__of, quien le respondió a una fan y le pidió permiso para publicar una imagen del rapero de BTS, poco después, dicha imagen apareció en sus Stories de Instagram.

Hasta ahora, nada ha sido confirmado. Algunas ARMY creen que puede ser una cuenta privada con la que interactúa en las redes sociales. No es la primera vez que las fans descubren los perfiles secretos de los idols, antes de ser famosos, Jungkook era un gran fan de los horóscopos en Twitter.

