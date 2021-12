BTS dejará los escenarios de forma temporal, se tomarán un descanso de la fama

¿Qué pasó con BTS? Tras regresar a los escenarios en casi 2 años de ausencia, el grupo K-Pop se presentó con éxito con su serie de conciertos "Permission to Dance On Stage" y antes de finalizar el año, anunciaron a sus fans que se alejarán de la fama por un corto periodo de tiempo.

Con 8 años de carrera, BTS ha logrado cumplir varios de sus sueños gracias a su música, estadios con llenos totales, dos nominaciones históricas al GRAMMY con canciones en inglés; sin embargo, son pocas las ocasiones en que tienen vacaciones o tiempo libre.

La primera vez que se tomaron un descanso fue en 2019, años después de haber debutado. Incluso ellos mismos han admitido que su agenda es muy apretada, tanto que Suga no puede tener novia, tampoco suelen pasar las festividades con su familia con frecuencia o ver a sus seres queridos.

Los próximos planes de BTS en 2022

A través de sus redes sociales oficiales, la agencia de BTS, BigHit, publicó un comunicado para anunciarle a las fans que los idols coreanos dejarán los escenarios por un tiempo, ya que pasarán las fiestas decembrinas junto a su familia por primera vez en su carrera.

La empresa no aclaró cuánto durarán sus vacaciones, pero ARMY se emocionó con la noticia y posicionaron en tendencia la frase "Se lo merecen", ya que a pesar de la pandemia se mantuvieron trabajando en canciones como "Butter", "Permission to Dance", las grabaciones de Run! BTS, In The Soop y diferentes actividades promocionales.

BTS se alejará de la fama por un tiempo para relajarse, aunque no durará mucho, ya que la agencia también aseguró que se prepararán para sus conciertos en Seúl en marzo de 2022, que podría representar el inicio de su nueva gira mundial. También de la preparación de un nuevo álbum con el que iniciarán una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, ARMY no tendrá que extrañarlos, ya que inauguraron sus cuentas de Instagram personales.

