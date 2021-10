BTS: Suga revela por qué NO PUEDE tener novia aunque esté enamorado de alguien

BTS es el grupo más famoso a nivel mundial, se han convertido en uno de los representantes del K-Pop. Cada uno de los integrantes tienen a miles de fans detrás de ellos, también han revelado quiénes son sus crush famosos. Sin embargo, ninguno tiene novia y Suga revela por qué no puede hacerlo.

El rapero es uno de los mayores dentro del grupo, actualmente tiene 28 años, (29 en edad coreana y en 2022 cumplirá 30 años). Aunque los idols han confesado sus deseos de casarse, actualmente están enfocados en su carrera musical.



Antes de ser famosos, algunos de ellos salieron con alguna compañera de clase y ellos mismos lo contaron, pero debido a la falta de tiempo mientras eran aprendices ninguno tuvo un final feliz.



Recientemente V fue víctima de rumores amorosos al ser captado junto a una misteriosa chica, pero HYBE desmintió los rumores. En otras ocasiones sus compañeros también han sido vinculados sentimentalmente con otras artistas o amigas. Suga, por ejemplo, fue relacionado con IU y Suran; sin embargo, parece que esta es la razón por la que no puede salir con nadie ni enamorarse.

¿BTS tiene prohibido tener novia?

En una entrevista para la revista Elle Girl Rusia, Bangtan se sinceró con sus fans sobre sus intereses amorosos. Actualmente son los idols solteros más codiciados; sin embargo, ninguno ha tenido pareja públicamente.



Aunque todos los integrantes de la banda se encuentran en la veintena de su vida, están lejos de tener novia. Suga confesó la razón por la que no puede tener novia. Aunque BigHit les ha impuesto reglas estrictas, el rapero decidió explicar el por qué no se le permite enamorarse.



El idol coreano dijo que aunque estuviera enamorado es imposible para él tener una relación y no quiere pensar en el amor. Esto debido a que toda su vida gira en torno al trabajo, su carrera es todo lo que tiene y a lo que le dedica su atención. Casi no tiene tiempo libre debido a su fama mundial, incluso BTS se tomó sus primeras vacaciones de 3 meses luego de años.

Sin embargo, ya tuvo su primera experiencia amorosa durante la secundaria y Suga reveló que le escribió una carta a su exnovia, ya que las cosas no terminaron muy bien en ese tiempo.