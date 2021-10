BTS: Estas son las reglas más estrictas que BigHit les ha puesto, tienen PROHIBIDO hacer esto

BTS pertenece a la agencia BigHit, ahora HYBE, una de las empresas más millonarias de Corea del Sur tras el éxito mundial de la banda surcoreana.



Aunque tiene total libertad de involucrarse en la producción, composición y creación de su música, existen ocasiones en las que su gerencia rechazó canciones de los integrantes, además les ha impuesto un reglamento que deben de seguir.



La industria del K-Pop suele ser muy estricta con sus artistas, hay quienes no pueden tener pareja durante cierto tiempo de su carrera, también deben pagar todo el dinero que fue invertido en su entrenamiento, por lo que no suelen ganar casi nada durante sus primeros años.



BTS no es la excepción, los idols están bajo contrato y también deben seguir ciertas indicaciones de su agencia, esto con fines de seguridad, por ejemplo, no pueden tomarse fotos con las fans y rara vez podrás ver la imagen de un idol coreano posar con alguna chica al azar, lo tienen prohibido.

BTS tiene prohibido hacer esto

BTS es uno de los grupos más importantes de la empresa HYBE y del K-Pop en general, los idols tienen a su servicio alrededor de 200 guardaespaldas, no solo por su fama, sino porque pueden llegar a sufrir ataques de acosadoras o de haters.

Sin embargo, su agencia artística ha tomado fuertes medidas que deben seguir los integrantes, aunque en más de una ocasión han roto las reglas. Una de las cosas que tienen prohibido hacer es aceptar regalos de ARMY, esto se debe a cuestiones de seguridad, ya que podrían ser blanco de algún ataque. También, los idols coreanos revelaron que no quieren que sus fans gasten enormes cantidades de dinero en ellos.



Otra de las cosas que NO pueden hacer es realizarse un cambio de imagen sin la autorización de su agencia; sin embargo, Jin rompió las reglas y decidió cortarse y pintarse el cabello por sí mismo.



BigHit también suele ser estricto con las publicaciones que realizan en las redes sociales, aunque tienen plena libertad de salir a divertirse. Jungkook y V no siguieron esta orden y hace años publicaron fotos y varios mensajes tras salir de fiesta.

También son muy estrictos con los derechos de autor, por lo que no tienen permitido transmitir o publicar cualquier imagen, video o audio de las canciones o series de BTS; Jimin y J-Hope fueron los encargados de no seguir estas indicaciones y compartieron algunas publicaciones en las redes sociales sobre un webtoon y videos del grupo.

Otra regla, de forma más general, son los tatuajes. Corea del Sur tiene un juicio muy presente sobre el arte del tatuaje, incluso para poder abrir un negocio se debe tener licencia de médico, además de que suelen ocultarlos con maquillaje en las presentaciones y en la TV. Sin embargo, Jungkook ha roto estos prejuicios y ha mostrado sin temor sus tatuajes y piercings.