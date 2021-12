Vicente Fernández: El día que murió Joan Sebastian tenía una cita para comer con “Chente”; así la anécdota

Hace un par de semana se reveló que la salud de Vicente Fernández había tenido una notable mejoría, pero unas horas se dio a conocer la noticia que “El Charro de Huentitán” se encontraba nuevamente delicado de salud.

Desde ese momento el nombre de Vicente Fernández se ha vuelto tendencia en redes sociales y muchos de sus fan manifiestan que desean que su salud mejore, pues en uno de los cantantes de la música ranchera que aún están con vida.

Vicente Fernández tiene y ha tenido muchos amigos a lo largo de su trayectoria, uno de ellos fue Joan Sebastian, con el que no sólo compartieron el gusto por la música, también otros momentos, incluso tenían una cita que nunca se concretó.

En una entrevista que tuvo con Pepe Garza, el cantante confesó que el día que murió Joan Sebastian habían quedado de comer juntos, recordó que en una llamada telefónica se pusieron de acuerdo para pasar el rato en el Rancho Los Tres Potrillos.

“Me dijo ‘Chente te invito a comer a mi rancho’ y le dije que no porque estaba operado del hígado, entonces me dijo ‘me invitas tu’, claro, pero le dije ‘que pronto te aliviaste’, dijo el cantante y manifestó que días antes habían sostenido un platica en la que a Joan Sebastián apenas le salía la voz, pero en esa ocasión ya se notaba más recuperado.

“Ese día era domingo, le dio un infarto cerebral a una prima hermana, me fui en la mañanita y cuando llegué acababa de morir, le di un beso en la frente y al salir me dice Juanjo, mi secretario ‘compadre me habló Gera y me dijo que Joan había muerto, sentí que se me cayó el mundo, yo lo estaba esperando a comer”, declaró con tristeza.

