Carmelita Salinas y Edith González ¡ya están juntas!, revelan emotiva FOTO al lado de su "querida aventurera"

La noche de este jueves 9 de diciembre se confirmó la muerte de Carmen Salinas a los 82 años de edad, por ello, los fans no han dejado de recordar grandes momentos de la actriz como la amistad que compartía con Edith González.

La actriz fue hospitalizada de emergencia el pasado 11 de noviembre tras sufrir un derrame cerebral, pese a que los médicos lucharon por su salud la noche de este jueves el mundo del espectáculo se visito de luto y se dio el último adiós a la productora de “Aventurera”.

Fue en esta puesta en escena que se fortaleció la amistad que tenían Carmen Salinas y Edith González, quien falleció el 13 de junio del 2019 tras perder la lucha contra el cáncer de ovario.

La gran amistad entre Carmen Salinas y Edith González. Foto: Instagram

“No concibo que ya esté ahí enterrada, una mujer tan buena, tan hermosa, este enterrada ahí no, no lo concibo, no lo acepto”, fueron las palabras con las que alguna vez Carmen Salinas lamentó la muerte de quien fuera su gran amiga.

Su paso por “Aventurera”

El año pasado, a un año de la muerte de Edith González, la también comediante recordó cómo fue que la eligió como una de las protagonistas de la obra “Aventurera” confesando que su primera opción fue Itatí Cantoral.

Salinas era fanática de Las Chivas y fue entonces que González le pidió la invitara al partido Neza-Guadalajara donde la actriz mostró su talento al bailar al ritmo de la música tropical mientras estaban en una comida.

Luego de ello compartieron escena en otras obras de teatro y telenovelas, además de que fue su cómplice en el romance que tuvo con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y que después se convertiría en su esposo.

Hoy fanáticos recuerdan la gran amistad que compartieron las actrices, quienes, aseguran, ya se encuentran juntas.

