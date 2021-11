Famoso actor dejó su carrera como nadador para triunfar en el cine de Ficheras con Carmen Salinas

Carmen Salinas sigue siendo el tema de conversación, pues la actriz continúa en coma. Los fans y los medios han comenzado a recordar su larga trayectoria, sobre todo en el cine de ficheras donde quedó inmortalizada con su personaje de La Corcholata en la película 'Bellas de noche', en donde compartió créditos con un famoso actor que dejó su carrera de nadador para unirse a las filas del espectáculo.

El galán que figuró junto a Carmelita fue Jorge Rivero, quien se convirtió en uno de los mayores símbolos sexuales durante la década de los 70 y 80. Además de trabajar en películas mexicanas, también participó en varias cintas en Estados Unidos y Europa, en donde convivió con estrellas internacionales como John Wayne, Charlton Heston y Glenn Ford.

Jorge Rivero representó a México en natación

Jorge Pous Rosas nació en Guadalajara, Jalisco, el 15 de junio de 1938, desde muy joven demostró su pasión por los deportes y comenzó a hacer fisicoculturismo, disciplina que lo hizo desarrollar un cuerpo atlético que posteriormente llamó la atención de los productores y directores de cine.

Estudió ingeniería química y, además del fisicoculturismo, participó en diversos deportes como la natación y waterpolo, incluso llegó a representar a México en los Juegos Panamericanos de 1959 realizados en Chicago, Illinois, Estados Unidos, en natación en el estilo mariposa y con el equipo de waterpolo.

Jorge Rivero era nadador profesional Foto: Captura de Pantalla

Jorge Rivero el sex-symbol mexicano

En 1964, consiguió su primer papel en la película 'El asesino invisible' en donde encarnó a "El enmascarado de oro", sin embargo, el filme 'El mexicano' (1966) le dio su primer gran éxito en la pantalla grande y lo hizo grabar la secuela de esta cinta. Asimismo, gracias a su trabajado cuerpo filmó algunas películas con El Santo como 'Operación 67' y 'El tesoro de Moctezuma'.

El largometraje con el que atrajo la mirada de los directores de Hollywood fue 'El pecado de Adán y Eva' de 1969 en donde, junto con la actriz estadounidense Candy Cave, mostró su cuerpo desnudo convirtiéndolo inmediatamente en un mito erótico. Después grabó en Estados Unidos 'Soldier Blue' y 'Río lobo' en donde trabajó con John Wayne, 'The last hard man' con Charlton Heston y 'Day of the Assassin' con Glenn Ford.

'Estafa de amor', 'Jesús, el niño Dios', 'Basuras humanas', 'Las cautivas', 'Los hombres no lloran', 'El llanto de la tortuga', 'Bellas de noche', 'Maten al león', 'Las ficheras', 'Muñecas de medianoche', 'Erótica', 'El Tahur' y 'La pulquería' fueron sus trabajos en la pantalla grande, algunos de ellos pertenecientes al género de cine de ficheras, el cual llevó a la fama a diversas vedettes.

¿Qué pasó con Jorge Rivero?

Antes de lograr la fama se casó a los 21 años con la alemana Irene Hammer, con quien tuvo a sus hijos Jordy y Roberto, sin embargo el matrimonio no perduró y años después se divorció. Jorge Rivero tuvo varias relaciones a lo largo de los años, una de las más emblemáticas fue con la actriz colombiana Amparo Grisales.

Después formalizó su relación con Betty Kramer, con quien actualmente vive en Los Ángeles, California, ciudad en la que decidió pasar su retiro de la pantalla grande y dedicándose al negocio de bienes raíces. En 2014, tuvo una participación especial en la película 'El crimen del cácaro Gumaro', protagonizada por Andrés Bustamante y Ana de la Reguera.

