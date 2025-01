Bad Bunny, Michael Jackson y otras artistas que han hecho activismo con sus canciones

Michael Jackson

Cuando hablamos de Michael Jackson, probablemente nos referimos a uno de los cantantes más importantes y reconocidos del mundo. El talento vocal y de baile de “El Rey del Pop” eran innegables y fue reconocido por su extraordinario talento, sin embargo el cantante estadounidense decidió no quedarse en zona de confort y lanzó canciones con importantes mensajes.

En su álbum “HIStory: Past, Present and Future, Book I” de 1995 incluyó la canción “They Don´t Care About Us”, la cual tiene un poderoso mensaje sobre lo que pasaba en el mundo. Entre las líneas de la melodía se encuentran partes como “Golpéame, ódiame, nunca podrás quebrarme” o “Soy víctima de la brutalidad de la policía”

Esa no fue su única canción, como parte de su álbum “Bad 25” incluye la canción “Man in the Mirror”, en la cual transmite que para hacer un cambio en el mundo, primero debe cambiar uno mismo.