Esta es la mejor hora para ver el eclipse lunar en México | Recomendaciones de la NASA para apreciar la luna de sangre

Si amas los eventos astronómicos, lo siguiente es para ti: el primer eclipse lunar de 2025 -que recibe el nombre de luna de sangre- se aproxima y hoy te compartimos cuál es la mejor hora para verlo en México, de acuerdo con las recomendaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La llegada de este fenómeno astronómico se mantiene como tendencia en redes sociales, especialmente en Twitter -red ahora llamada X-, porque numerosas personas ansían admirarlo. Esto se debe a un motivo: el único satélite natural de la tierra tendrá un color rojizo y por esta razón recibe el nombre de luna de sangre.

Si eres parte de las personas que esperan la llegada del primer eclipse lunar de 2025, lo primero es que sepas que la cita es el próximo 14 de marzo. La NASA indica que el evento astronómico se iniciará la noche del 13 de marzo y continuará en la madrugada del 14 de marzo.

La luna de sangre tendrá lugar entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo. Foto: Pexels.

Cuál es la mejor hora para ver el primer eclipse lunar de 2025

Debido a que la luna de sangre se dividirá en etapas -lo que explica su duración de aproximadamente una hora con cinco minutos-, una pregunta que resuena en redes sociales es cuál es la mejor hora para ver el primer eclipse lunar de 2025 en México. La NASA precisa que lo mejor es esperar a que el evento esté en su pico más alto, lo que se registrará a las 12:25 de la madrugada del 14 de marzo.

En caso de querer observar todo el proceso para admirar cómo la luna adopta un color rojizo hasta convertirse en la luna de sangre, lo ideal es apreciar el fenómeno astronómico desde las 11:30 de la noche del 13 de marzo. Por ende, desde las 12 de la madrugada del 14 de marzo la luna ya empezará a acercarse a su aspecto final.

¿Se tienen que usar lentes para ver un eclipse lunar?

La NASA no sólo recomienda admirar todo el proceso del primer eclipse lunar de 2025, sino que también precisa que no es necesario gafas especiales; tampoco se requieren lentes o filtros, ya que no genera afectaciones. Además, otro punto favorable de este evento astronómico es que será visible a simple vista.

