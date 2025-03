¿Qué tan real es el poder de las mujeres presidentas en América Latina?

Por Mariana Gil Moguel

A lo largo de la historia, varias mujeres han llegado a la presidencia en América Latina, pero la verdadera pregunta es: ¿existe un patrón detrás de su ascenso al poder? ¿Factores como lazos familiares han marcado el camino, o asumir esto es solo un reflejo de una mentalidad arraigada en sociedades machistas que minimizan sus logros? Es momento de cuestionar si estamos viendo el mérito real o simplemente perpetuando estereotipos, de desafiar narrativas que aceptamos sin necesariamente cuestionar.

A continuación, detallaré la perspectiva predominante escuchada por la mayoría, dejando de lado las cualidades y fortalezas de estas mujeres. Esta perspectiva tiende a minimizar los logros alcanzados por las mujeres, perpetuando un patrón en el que siempre prevalece el género opuesto. La pregunta surgió en una clase de política, en la que un compañero no comprendía la presencia de mujeres en el poder en América Latina.

La explicación dada por una maestra, aunque racional en sus términos, reflejaba una visión que desconsidera por completo el liderazgo, la firmeza, la preparación, la capacidad de resistencia en tiempos de inestabilidad, la resiliencia, la habilidad para navegar entre la oposición y los intereses externos, la destreza en la gestión económica y la capacidad para movilizar una amplia base de apoyo social y político. Esta perspectiva, aunque no refleja la realidad, resalta cómo la sociedad, en muchas ocasiones, busca excusas fáciles para demeritar los logros de las mujeres en América Latina, ignorando los avances significativos que estas han logrado.

Lo que voy a compartir a continuación es una representación de la salida fácil hacia la indiferencia frente a los logros alcanzados. No obstante, es importante reconocer que, aunque en algunas ocasiones esto pueda ser cierto, no siempre es el caso. A pesar de que, a veces, el ascenso al poder de algunas mujeres se haya visto influido por conexiones familiares o por ser esposas de políticos previos, América Latina necesita dejar de lado los estereotipos y comenzar a reconocer el mérito de las personas, independientemente de su género.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pronuncia un discurso en el marco de las celebraciones del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

¿Cómo podemos evaluar si el mérito es real? De las mujeres que se mencionan a continuación, solo un par de ellas se salvan del vínculo con “su padre”, “su marido” o “su predecesor”. A pesar de carreras brillantes o no, de una larga trayectoria profesional o no, siempre encontramos una narrativa que demerita hechos que en realidad no conocemos.

La historia comienza con Isabel Perón en Argentina (1974-1976), quien ocupó la vicepresidencia durante el mandato de su marido, Juan Domingo Perón, y tomó el mando tras su muerte. Su ascenso intentó mantener el movimiento peronista, pero durante su gobierno nunca tuvo un liderazgo propio y fue destituida del poder por un golpe militar.

Lidia Gueiler, en Bolivia (1979-1980), inició su mandato como presidenta de la Cámara de Diputados y asumió de manera interina tras un golpe de Estado con el objetivo de restablecer la democracia. Se destacó como una figura transitoria y emblema de institucionalidad más que como una líder con base política propia.

En Nicaragua (1990-1997), Violeta Chamorro fue opositora a Daniel Ortega y apoyó a una coalición de derecha respaldada por Estados Unidos. Pertenecía a una familia de gran influencia y quedó viuda de Pedro Joaquín Chamorro, un periodista asesinado por la dictadura somocista. Su triunfo validó la transición post-revolucionaria y la recuperación de la democracia liberal. En Panamá, Mireya Moscoso (1999-2004) asumió la presidencia después de quedar viuda del exmandatario Arnulfo Arias, utilizando su herencia política para obtener respaldo. Ella simbolizaba la persistencia del poder de una élite convencional. Presidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018)

Foto: Orlando SIERRA / AFP

En Chile, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) ocupó la posición de ministra de Salud y Defensa antes de convertirse en presidenta. No tenía vínculos directos con el poder, pero su padre, un militar, fue víctima de la dictadura. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) tomó las riendas del poder como senadora y esposa del exmandatario Néstor Kirchner, estableciendo un liderazgo compartido. Su ascenso fortaleció el kirchnerismo empleando tanto el patrimonio de su marido como su propio carisma y destreza política.

Laura Chinchilla (2010-2014) ocupó la vicepresidencia y fue ministra de Seguridad en Costa Rica antes de ser seleccionada. Su elección simbolizó la persistencia del oficialismo y una percepción de estabilidad más que una transformación de paradigma. En Brasil (2011-2016), Dilma Rousseff asumió el mando tras haber sido ministra de Energía y jefa de Gabinete de Lula da Silva, quien la promovió como sucesora. Su liderazgo fue objeto de críticas y culminó en un proceso político.

En Bolivia (2019-2020), Jeanine Áñez ejerció como senadora y asumió el poder después de la dimisión de Evo Morales en medio de una crisis institucional. No poseía una base política propia y se percibía como una presidenta de facto. Xiomara Castro, en Honduras (2022-presente), esposa del exmandatario Manuel Zelaya (destituido en un golpe de Estado en 2009), simboliza la reaparición del zelayismo con una trayectoria feminista.

Por último, en México, Claudia Sheinbaum (2024-presente) asumió la presidencia, un hecho histórico respaldado por su trayectoria política y académica. Sin embargo, algunas interpretaciones han centrado el debate en su cercanía con el movimiento de López Obrador, dejando en segundo plano el mérito de su llegada al poder como la primera mujer en ocupar el cargo.

Parecería una temática global, ya que el poder máximo ha sido, en su mayoría, ostentado por hombres. En la historia de muchos países figura el nombre de alguna mujer. Sin embargo, en países con un alto grado de machismo, como los de América Latina, no podemos dejar de cuestionarnos si la llegada de estas mujeres al poder ha sido por méritos propios, por vínculos familiares o por otros intereses.

En países como México, se debe cubrir una “cuota de género”, donde las posiciones deben ser ocupadas en el mismo número por hombres y mujeres. Nos cuestionamos por qué debe ser así, cuando los puestos deberían ser ocupados por los más capaces y mejor calificados. En países más desarrollados, no se cuestiona tanto el género, sino el mérito, aunque incluso en esos países hay ejemplos como Michelle Obama o Hillary Clinton, cuyos nombres se consideraron para contender por el poder cuando sus esposos ya no podían ser reelegidos.

Mi pregunta para el análisis, y me incluyo en el cuestionamiento, es: ¿las mujeres que han llegado al poder tienen algún mérito real? ¿Por qué nos cuesta trabajo reconocerlo? ¿Es un paradigma más en el que estamos inmersos? Solo la historia podrá determinar el legado de estas mujeres en contraste con lo que hicieron los hombres antes que ellas. Honremos el mérito y el trabajo cuando corresponda, pero si no, seamos objetivos para juzgar y elegir en el poder a quien mejor nos pueda representar.