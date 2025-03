Emo vs Punk en Spotify, ¿Quién gana en las playlist?

El anuncio en redes sociales de la Marcha Emo, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de marzo en la Ciudad de México, ha revivido el recuerdo de un episodio singular en la capital del país: el enfrentamiento entre emos y punks, en la Glorieta de los Insurgentes.

El 16 de marzo de 2008, decenas de jóvenes identificados con el grupo social Emo se dieron cita a las afueras de la estación del metro Insurgentes para marchar en defensa de su estilo de vida y los valores que defendían. Pero todo dio un giro cuando un contingente de punks entraron en escena.

Según testimonios de ese entonces, los punks presuntamente habían convocado a acudir a la marcha de los emos para ocasionar una riña entre ambos bandos. Frente a frente, inició la pelea y la policía capitalina tuvo que intervenir para contener las agresiones.

A 17 años de ese hostil encuentro, el recuerdo sigue vivo en la memoria de muchos capitalinos y aunque hasta el momento no han habido más enfrentamientos físicos entre emos y punks, la “pelea” continúa pero en otros espacios, como las redes sociales y las plataformas musicales.

¿My Chemical Romance o Ramones?

Tanto para los emos como para los punks, la música es uno de los principales elementos que forman parte de su identidad, y las canciones que hace más de 15 años escuchaban en reproductores de CD portátiles o en los primeros reproductores de MP3, ahora las disfrutan en sus teléfonos celulares, a través de plataformas de streaming.

Y es en una de estas plataformas donde emos y punks miden sus fuerzas mediante de la descarga de listas con las canciones más emblemáticas de cada género.

Para quienes se identifican con el estilo Emo, Spotify creó la lista Emo Forever, con temas como I’m not Okay, de My Chemical Romance; Dance, Dance, de Fallout Boy; Misery Business, de Paramore; I Miss You, de Blink 182; Self Esteem, de The Offspring, y I’m Just a Kid, de Simple Plan, entre otros.

Y para los punks, la plataforma de streaming creó la playlist Classic Punk, que incluye canciones como Anarchy in the UK, de Sex Pistols; Blitzkrieg Bop, de Ramones; I Fought the Law, de The Clash; I Wanna Be your Dog, de The Stooges, Cherry Bomb, de The Runaways, y Gloria, de Patti Smith, por mencionar algunas.

¿Quién gana en este enfrentamiento musical? Según los registros de Spotify, la playlist Emo Forever ha sido guardada 1,800, 321 veces, mientras que Classic Punk se ha guardado 1,602, 872 veces. Así que, al menos en este duelo, los emos van ganando la batalla contra los punks.