Allison podría dar concierto en la Glorieta de Insurgentes por la marcha Emo, esto se sabe

Durante los últimos días ha trascendido la noticia de la organización de una Marcha Emo en la Ciudad de México, un evento que pretende congregar a cientos de capitalinos con la intención de celebrar el aniversario del famoso enfrentamiento entre "Emos vs Punks" que sucedió el el 15 de marzo de 2008 en la Glorieta de Insurgentes.

Dicho evento se llevará a cabo el próximo sábado 15 de marzo, partiendo desde el Palacio de Bellas Artes a las 13:00 horas de la tarde, con destino a la Glorieta de Insurgentes, el lugar en donde comenzó todo, solo que en esta ocasión, promete ser una movilización 100% pacífica.

Y es que recientemente, la famosa banda de rock alternativo y pop punk Allison, una de las más representativas del movimiento Emo en México durante la década de los dosmiles, expresó su deseo por formar parte del evento al comentar una publicación en Instagram de la cuenta "purorockpr", con la pregunta: "¿Donde confirmamos asistencia?", desatando euforia entre miles de sus seguidores quienes se mantienen a la espera de que se vuelva una realidad.

Allison externo su disposición por tocar en la Marcha Emo

Foto: Instagram/@purorockpr

¿Qué bandas tocarán en la Marcha Emo de la Ciudad de México?

Si bien hasta el momento no hay un comunicado oficial que confirme una presentación de Allison en la Marcha Emo, se sabe que otras bandas si podrían tocar, pues en redes sociales han circulado carteles en donde se dice que habrá un after a las 18:00 horas en Glorieta de Insurgentes, con conciertos en vivo de: Niñoz perdidoz, Elasticità y Vaoti, aunque según el grupo Vleizer quien también estaba contemplado, aún no tienen los permisos de la alcaldía para realizar el evento por lo que no hay nada seguro.

Sin embargo, se sabe que si se llevará a cabo una tocada en la calle General Antonio León, muy cerca de las inmediaciones de la estación Constituyentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la cual dará inició a las 19:00 horas y tendrá un cover de 100 pesos.

Entre las bandas presentes estarán: Emossana, Satan’s Sugar Baby, Drear 029, Demolitions Lovers, y Death N’taxes, además de que contarán con la presencia de invitados especiales.