Qué color de cartera debes vestir para atraer el dinero y la fortuna a tu vida

Desde hace ya un tiempo se habla de cómo los colores afectan nuestra vida, ya sea porque no nos quedan bien, a la hora de vestir, o porque nos gustan, etc. Sin embargo, con el pasar del tiempo y de la variedad de estudios hechos, los colores dicen mucho de nuestra personalidad hasta del estado de ánimo, inclusive, nos pueden ayudar a atraer fortuna, dinero, éxito, etc.

El Feng Shui es el antiguo arte chino que consiste en organizar edificios, objetos y espacios en un entorno para lograr la armonía y equilibrio. Proviene de la creencia taoísta en el chi, o la fuerza vital que lo habita todo, el chi se compone de los elementos yin y yang, fuerzas opuestas pero complementarias inseparables. Los taoístas creían que, al equilibrar los elementos del yin y yang, podes mejorar el flujo positivo y alejar lo negativo.

En resumen, para vivir en armonía, el Feng Shui dice que cada cosa, elemento, color y posición tiene un significado importante, para poder mantener la armonía y el equilibrio energético. Por eso, los artículos personales también sirven para para poder cuidar, atraer y mantener el dinero y que nunca falte.

Los colores para poder atraer el dinero

Según el Feng Shui, los mejores colores para atraer el dinero y la fortuna son los siguientes:

ROJO: aporta vitalidad, energía e impulsa a la acción, porque está relacionado con la energía del sol y el fuego, razón por la cual es mejor para atraer dinero, poder y riqueza.

VERDE : Simboliza vitalidad, y representa esperanza y suerte, ayuda a sentir calma.

BLANCO: incrementa tus ingresos por su relación con la paz y estabilidad económica.

NEGRO: atrae el poder económico para que tu futuro este lleno de prosperidad.

Cartera Roja

Si bien, son sólo ideas, basta muchas veces con probarlo y saber que hay cosas que se deben ir para que otras puedan entrar. Es el balance entre dos energías, encontrar el balance y que todo suceda como queramos.

