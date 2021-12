Alan Mendoza reveló que NO regresaría a Exatlón México por esta única razón

En la semana 16, equivalentes a 112 días, Alan Mendoza profesional del futbol, abandonó la competencia de Exatlón de Azteca UNO.

Una de las acciones más complejas de este domingo de eliminación #AtletasEnEliminación fue lidiar con el clima, el agua, la arena, los circuitos, la mente y la destreza, solo que un factor se sumó en esta ocasión, la competencia entre amigos y compañeros rojos. Un ejemplo fue el enfrentamiento a una sola vida que separó a Jahir Ocampo y Alan Mendoza.

Tras la eliminación del profesional de futbol Alan Mendoza, vimos lágrimas entre algunos de los participantes de Exatlón México: Paulina, Marcela, Zudikey y su gran amigo Jahir.

“La hermandad que tengo con Alan desde el día 1 no la cambio por nada, incluso es más valiosa que seguir en esta competencia, no hay nada que se pueda comparar las relaciones que forjamos a lo largo de tu vida” Afirmó Jahir Ocampo durante el programa Exatlón

Lo que más disfrutó

Alan reconoció que al ingresar a Exatlón tuvo que aprender cada uno de los circuitos con sus respectivos trucos o atajos para mejorar su desempeño dentro de la competencia, esto fue de gran ayuda para incrementar su velocidad.

“Al principio vas conociendo todo, éramos mucho nuevos, conocíamos los circuitos, conocíamos la forma de tirar, los diferentes finales. El primer mes es muy cambiante, entonces lo vas disfrutando de a poco y lo vas conociendo pero te va gustando ciertos circuitos o formas de tiro, la fortaleza, la cabaña, todas y cada una de las cosas ahí dentro tienen su encanto” Afirmó Alan Mendoza

Luchar por alcanzar sueños

Uno de los aspectos más complejos en la vida de los atletas, es enfrentarse a retos que generan mucho cansancio físico y mental, el punto es, sin lugar a dudas, saber sobrellevarlos y no tirar la toalla en los puntos más álgidos.

“Yo me sentía muy seguro y realmente, vamos, si llegara a ser el término ´exceso de confianza´ porque yo me sentía tan seguro, pues es probable, pero la realidad es que yo tenía que hacer mi trabajo, tenía que luchar como lo había hecho 16 semanas” Reconoció Alan

Alan Mendoza, agradeció el cariño que fans y seguidores le han brindado:

“Yo estoy sumamente agradecido por todas las palabras que me han dicho, me hace falta leer más los comentarios de la gente, pero realmente estoy muy agradecido,y por lo que he provocado”

El regreso dependerá del futbol

Como es costumbre, y tras cada eliminación, cada competidor es cuestionado sobre los proyectos que tienen para el futuro. Algunos de ellos planean continuar fortaleciendo los deportes y disciplinas en las que suelen desarrollarse, pero sin dejar de lado su regreso a Exatlón si se presenta la oportunidad. En esta ocasión, Alan Mendoza, dejo en claro que entraría en un gran dilema y que sí se encuentra jugando futbol, no regresaría a Exatlón.

“Yo siempre quiero volver, me gustaría tener las puertas abiertas. Me gustaría decir que no, por un problema, que fuera que yo tendría que estar jugando futbol, osea, es mi objetivo, es mi sueño a seguir con mi carrera de futbolista y decirle que no a Exatlón,sería difícil para mí, pero sería fácil si yo estuviera jugando futbol” dijo Alan

Alan ha dejado muy en claro que va tras uno de sus sueños, el de continuar con su carrera profesional como futbolista, por esta razón, fue que surgieron una serie de comentarios y polémica entre seguidores del reality, mismos que afirmaban que Alan había perdido de manera intencional, para quedar fuera.

“Sobre el rumor que está circulando, ojalá que fuera verdad, si yo tuviera otro compromiso, yo feliz, ya estaría jugando futbol ¿sabes?, sería lago muy bueno, pero la realidad es que no, no te miento y no le voy a mentir a nadie. Yo estoy buscando una oportunidad ahora que salí de Exatlón, yo tengo que seguir viendo por mi futuro y tengo que seguir viendo por mis causas y estoy en eso, ahora es solo un rumor” Dijo Alan Mendoza

Apasionado por el futbol, Alan Mendoza, no descarta ninguna posibilidad de empleo que le permita continuar luchando por sus sueños.

“Me gustaría mucho regresar a PUMAS, siempre va a ser mi casa, siempre va a ser el equipo que le voy a tener el más grande cariño, por todo lo que me dio y por todo lo que me hizo crecer como persona, literalmente ahí pasé la mayor cantidad de años de mi vida. No le voy a cerrar las puertas a ningún equipo” Afirmó Alan Mendoza

No olvides revivir este live a través de las redes sociales del Heraldo:

mghr