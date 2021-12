YosStop: Abogados de Yoselin Hoffman revelan cómo llegaron a un acuerdo con Ainara Suárez

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, emitió un comunicado de prensa en el que sus abogados indicaron que tuvieron un acercamiento con la asesoría jurídica de Ainara Suárez y posteriormente con ella con la finalidad de que ambas partes llegaran a un acuerdo "que contemplara la reparación integral, en estricto apego al marco jurídico nacional, buscando un enfoque transformador y atendiendo a la perspectiva de género".

"El cambio de paradigma más importante del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la posibilidad de acceder a formas alternativas de justicia, lo que implica poner como base el diálogo con el propósito de lograr la verdadera solución del conflicto, a través de una reparación integral a la víctima", se puede leer al inicio de la misiva.

Al mismo tiempo, y como parte de la estrategia legal, se aportaron a la investigación diversos medios de prueba con los que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) reclasificó el delito por el que se vinculó a Yoseline, de tal manera que el agente del Ministerio Público presentó acusación por el delito de discriminación.

"Esto permitió a esta defensa elevar una solicitud de suspensión condicional del proceso, misma que fue puntualmente revisada y autorizada por una Jueza de Control del Sistema Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). Con ello, pudimos obtener la libertad de nuestra defendida el día de ayer", detallaron los litigantes.

Ainara Suárez le da una segunda oportunidad a YosStop

La tarde de este miércoles Ainara ofreció una conferencia de prensa donde presentó su postura sobre el caso y aseguró que le dio una segunda oportunidad a Yoseline con la finalidad de que cambie su actitud. "Si se hubiera quedado en prisión no hubiera tenido la oportunidad de cambiar... Eso me da más paz, que no se vuelva a expresar así de nadie", explicó a pregunta expresa.

Asimismo, el abogado de la joven de 19 años, quien sufrió abuso por parte de un grupo de jóvenes, indicó que la influencer tendrá que asistir a cursos de sensibilización con víctimas, realizar donaciones a instituciones dedicadas a mujeres, además de que cambiará su actitud y nunca más insultará a nadie, en especial a mujeres y niñas; otorgamiento de bienes materiales, no contactar a la víctima así como una disculpa pública.

