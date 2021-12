Así lucía Irina Baeva antes de la FAMA; ¿se ha hecho cirugías? | VIDEO

La actriz rusa Irina Baeva, quien es conocida por sus papeles en telenovelas mexicanas como “Soltero con hijas” o “Vino el amor”, ha cambiado su aspecto desde que era joven hasta la actualidad, pues así lo demostró un video donde se aprecia cómo lucía antes de ser famosa.

A través de un video que circula en la plataforma de TikTok se aprecia cómo ha cambiado la intérprete de 29 años a lo largo del tiempo. De hecho, en dichas imágenes se ve cómo lucía, así como lo diferente que lucen sus dientes, cejas y cabello.

Por otro lado, es notable que su figura ha cambiado con los años gracias a la dieta y ejercicio que realiza, pues en sus fotos más viejas no lucía tan tonificada como ahora.

De acuerdo con la propia actriz la única cirugía a la que se ha sometido hasta el momento es la de aumento de busto, sin embargo, se ha realizado otro tipo de tratamientos para mejorar su imagen.

De hecho, reveló que para tener una sonrisa blanca y radiante se colocó carillas y agregó que otro de sus secretos es que se arregló sus cejas con microblading, ya que este tratamiento mejora el aspecto de su mirada.

A pesar de que muchos usuarios aseguran que la actriz rusa se ha sometido a otros arreglos, lo cierto es que el actor mexicano, Gabriel Soto, con quien va a casarse muy pronto, no deja de elogiar la belleza de su prometida.

Recientemente, en una entrevista para el programa Hoy, el actor de “Amigas y rivales”, señaló que su mujer es “despampanante” y reveló que se encuentra muy emocionado por verla en vestido de novia.

“Obviamente no es lo mismo ver una foto que verla en vivo, imagínate la emoción y de verdad, no es porque sea mi mujer, pero Irina es una mujer despampanantemente bella, es hermosísima, tiene unos ojos hermosísimos y bueno, imagínate ya verla vestida de novia ya en físico, se me va a caer más la baba”, dijo en dicha entrevista.