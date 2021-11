Gabriel Soto está cautivado con la belleza de Irina Baeva; esto piensa de su prometida

Quien no para de gritar a los cuatro vientos su gran amor porIrina Baeva es Gabriel Soto, ahora lo hizo al ver unas fotografías en las que su prometida aparece luciendo un vestido de novia.

La pareja está por contraer nupcias el siguiente año, así que el actor mexicano se encuentra más que ansioso por ver a la bella rusa vestida de blanco.

“Obviamente no es lo mismo ver una foto que verla en vivo, imagínate la emoción y de verdad, no es porque sea mi mujer, pero Irina es una mujer despampanantemente bella, es hermosísima, tiene unos ojos hermosísimos y bueno, imagínate ya verla vestida de novia ya en físico, se me va a caer más la baba”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Si bien la pareja pasa por una de sus mejores rachas tanto el plano amoroso como profesional, también han tenido que enfrentar los comentarios de algunos famosos como la conductora Laura Bozzo, quien pese a perder una demanda por daño moral contra ellos, se rehúsa a darles dinero para reparar su acción.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa ‘El Gordo y La Flaca’, sobre lo que yo consideraba, que a mi ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas. Soy fanática de Geraldine. La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo comparten mi sentimiento. Espero que (Gabriel e Irina) sean muy felices, que Dios los bendiga”, expresó a la revista TVyNovelas.

Además, la polémica peruana indicó que buscará ponerle fin a esta y otras controversias que tiene en su vida porque próximamente será abuela.

“No, hubo una apelación. Lo que quiero es terminar con todos los procesos; por el amor de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela y se supone que tengo que ser un ser normal, ¿dónde han visto a una abuela loca?, mi vida tiene que ser diferente”, manifestó.

