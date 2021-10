“Me iluminas y llenas de color mi vida”: Gabriel Soto derrocha amor por Irina Baeva en su cumpleaños

El actor Gabriel Soto ha sorprendido a sus fans con sus demostraciones de cariño a su novia Irina Baeva, pues aprovechó su celebración de cumpleaños para llenarla de halagos y dedicarle emotivas palabras a su amada.

La pareja que ha demostrado que no hay nada que pueda contra el amor, hizo demostraciones de su felicidad, pues la actriz no dejó pasar la oportunidad de responderle a su prometido.

Fue mediante Instagram que Soto expresó todo el amor que siente por la rusa, pues se inspiró para dedicarle un romántico mensaje que robó suspiros a sus seguidores de esa red social.

Tu!!! Mi mujer @irinabaeva!!! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor. Lo demás te lo digo en persona…