"Decidí darle una segunda oportunidad": Ainara Suárez da su postura tras liberación de YosStop

La tarde de este miércoles, Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre la libertad que alcanzó la influencer Yoseline Hoffman, después de haber permanecido en prisión acusada de almacenar y distribuir pornografía infantil.

En este caso la joven que sufrió abuso mencionó que las personas que le hicieron daño enfrentaran las consecuencias y no volvieran a hacerle daño a nadie. Con ello, mencionó, se asegurará de que llegue el mensaje de no compartir material sensible y menos de menores de edad.

"Dentro de lo que cabe, logré hacer justicia y que se comprometan a no dañar a nadie", expresó frente a los medios de comunicación, a quienes les aseguró que no aceptará una disculpa porque "lo que me hicieron no se puede perdonar".

Ainara Suárez le da una segunda oportunidad a Yoseline Hoffman

Sobre Yoseline Hoffman mencionó que en realidad no le otorgó el perdón, pues se trata de una suspensión condicional del proceso y esto ocurrió para darle una segunda oportunidad para cambiar.

"Si se hubiera quedado en prisión no hubiera tenido la oportunidad de cambiar... Eso me da más paz, que no se vuelva a expresar así de nadie", mencionó Ainara asesorada todo el tiempo por su abogado, quien también explicaba los términos legales del caso.

Ya en libertad, YosStop tendrá que asistir a cursos de capacitación, realizar donaciones a instituciones dedicadas a mujeres, además de que cambiará su actitud y nunca más insultar a nadie, en especial a mujeres y niñas.