Eiza González: ¿Cuál es la fortuna de la actriz y modelo?

Quién diría que aquella chica soñadora que interpretó a una estudiante que además cantaba se convertiría en toda una celebridad. Sí, hablamos de Eiza González cuando protagonizó la telenovela "Lola, érase una vez". Desde entonces, las metas que se había trazado la originaria de la Ciudad de México fueron altas y las ha ido cumpliendo todas poco a poco.

A sus 31 años, la actriz ha alcanzado la fama en Estados Unidos a través de varias producciones como: "Dr. Seuss' Horton Hears a Who!", "Baby Driver", "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" y "Godzilla vs. Kong" entre otras no menos importantes. Por si fuera poco también ingresó al mundo del modelaje, donde es considerada como una de las mejores.

Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en el patrimonio que ha ido formando a través de los años. De acuerdo con el sitio "Celebrity Net Worth. The website future billionaires read everyday", el cual se ha encargado de publicar la fortuna de deportistas, políticos, empresarios y actores, Eiza tiene en su poder la cantidad de 5 millones de dólares.

(Foto: celebritynetworth.com)

¿Cuál fue el trabajo de Eiza González en México?

Aunque la carrera de Eiza en Estados Unidos ha sido basta, muchos no recuerdan su trabajo en tierra azteca, donde obtuvo las herramientas que, sumadas con su coraje, propiciaron la gran artista que es hoy en día.

En este caso, el mismo sitio recordó que la mexicana también apareció en la popular serie "Mujeres Asesinas" en el año 2009 y en "Sueña conmigo" un año después. Su debut en la pantalla grande la hizo en "Casi treinta" (2013) tras interpretar a Cristina.

En cuanto a sus redes sociales, es seguida por casi 7 millones y medio por lo menos en Instagram. Es justo en esta plataforma donde comparte su carrera como modelo, pues aparece con los atuendos exclusivos de varias prestigiosas casas diseñadoras o cortos de su aparición en películas.

SIGUE LEYENDO:

Conductora de VLA explota contra actitud de compañero y lo encara: "¡Suéltame!" | VIDEO

Inés Gómez Mont gastó 60 mil pesos para que su chamarra combinara con la de sus hijas | FOTOS

¡Iron Maiden regresa al Foro Sol! Éstos son los detalles de su concierto en México