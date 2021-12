YosStop quedará sin antecedentes penales si cumple estas condiciones

Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la salida de prisión de la influencer, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, en este caso aseguró que no le otorgó el perdón, pues se trata de una suspensión condicional del proceso con la finalidad de darle una segunda oportunidad.

La joven que fue víctima de abuso, estuvo acompañada por su abogado todo el tiempo, mismo que también habló para los micrófonos de diversos medios de comunicación y aseguró que YosStop quedará sin antecedentes penales tras cumplir una serie de condiciones impuestas previas a alcanzar su libertad este martes por la tarde.

Hoffman tendrá que asistir a cursos de sensibilización con víctimas, realizar donaciones a instituciones dedicadas a mujeres, además de que cambiará su actitud y nunca más insultar a nadie, en especial a mujeres y niñas, otorgamiento de bienes materiales, no contactar a la víctima así como una disculpa pública.

Ainara estuvo acompañada por su abogado todo el tiempo (Foto: captura de pantalla)

¿Por qué le dio una segunda oportunidad Ainara a YosStop?

La joven indicó que esta nueva oportunidad se la ofreció con la finalidad de que cambie su actitud. "Si se hubiera quedado en prisión no hubiera tenido la oportunidad de cambiar... Eso me da más paz, que no se vuelva a expresar así de nadie", explicó a pregunta expresa.

Sobre el proceso, Ainara mencionó que logró hacer justicia y que se comprometieran a no dañar a nadie. Sin embargo, aseguró que no aceptará una disculpa porque "lo que me hicieron no se puede perdonar". No obstante, indicó que dicha disculpa pública se hará a través de las redes sociales, sin precisar fecha y cuáles.

Sobre YosStop dijo que aunque no es una persona de su agrado, tampoco la odia, simplemente es alguien que le hizo daño y ahora es parte de su historia.

Suárez agradeció a todas las personas que le externaron su apoyo durante el proceso, contando a sus amigos y familiares, así como personas que no conocía pero recibió apoyo.

Por ahora, dijo que ha estado enfocada en la denuncia, además de tener muchas terapias psicológicas; sin embargo, reveló que para el siguiente año estudiará Derecho.

