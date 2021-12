¿Maluma le copió el look a Eduin Caz? Así luce con extravagante cambio en el cabello

Estamos contando los días para escuchar la colaboración de dos de los fenómenos musicales del momento, se trata de Maluma y Grupo Firme quienes unieron sus talentos para grabar un corrido el cual promete ser un mega éxito.

Para nadie es un secreto que Maluma y Eduin Caz de Grupo Firme tienen una gran relación pues lo que empezó como un acercamiento para trabajar juntos, se ha convertido en una gran amistad.

De esto fuimos testigos hace algunos días, cuando Eduin Caz y los demás integrantes de Grupo Firme viajaron hasta Colombia para reunirse con Maluma y grabar el video de su nuevo tema el cual se estrenará el próximo 7 de diciembre.

Además de grabar dicho video, Maluma y Eduin Caz aprovecharon la reunión para pasarla de lo lindo y armar la super fiesta, tal parece que creció tanto la amistad que ahora el colombiano le copió el look al de Tijuana.

¿Maluma le copio a Eduin Caz?

Hace tan solo unas horas, Maluma compartió con sus más de 60 millones de seguidores de instagram su nuevo corte y color de cabello y sus fanáticos y fanáticas quedaron asombrados por lo guapo que luce.

Foto: IG @maluma

Sin embargo, Maluma no solo luce guapo (como siempre), también su nuevo corte y color de cabello luce muy similar a lo que hace unas semanas portaba el líder y vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz.

Y es que el nuevo corte de Maluma tiene un corazón partido a la mitad en color rojo y el resto de su cabellera en color blanco, algo muy similar a lo que Eduin Caz traía hace unas semanas, pues también decidió que su barbero particular le hiciera la misma figura.

Izq. Maluma/ Der. Eduin Caz

Foto: Especial

El mismo barber

Y es que no es una coincidencia que el look de Maluma y el de Eduin Caz luzcan tan parecidos por no decir iguales, ya que ambos cantantes acuden con el mismo barbero llamado Luis Rivera pero que todos le dicen de cariño “Bori”.

FOTO: ESPECIAL

En el instagram de este famoso Barber se puede ver que no solo artistas como Maluma y Eduin Caz han puesto sus cabelleras en sus manos, sino también famosos como Don Omar, Thyago, Nicky Jam, entre muchos otros más.

