Eduin Caz es CRITICADO por su nuevo, extravagante y colorido look, ¡lo llaman NACO!

Sin duda alguna, Eduin Caz ha llegado a dejar huella no solo en la música regional mexicana sino en su estilo al vestir y llevar su cabello pues el líder del Grupo Firme junto con sus compañeros de la agrupación han llamado la atención al no portar un look convencional como los demás gruperos.

Y es que estamos acostumbrados a ver a los intérpretes de la música regional mexicana enfundados en brillosos trajes con botas vaqueras y en algunas ocasiones muchos deciden ponerse tejanas.

Debido a lo anterior, ver a nuevos exponentes de la música regional mexicana con otro tipo de vestuario y estilo de cabello resulta un poco contradictorio, tal es el caso de Christian Nodal quien ha apostado por un estilo más rockero a la hora de vestir.

Pero Nodal no es el único que porta un estilo diferente, también, como lo mencionamos en un principio, lo hace Eduin Caz y los demás integrantes de Grupo Firme.

El atrevido cambio de look de Eduin Caz

Para nadie es un secreto que a Edwin le gusta ser diferente y basta con ver que muy constantemente decide cambiar el color de su cabellera, pues de repente lo vemos con el cabello verde, luego con una franja azul, rosa o naranja.

Ahora, Eduin se arriesgó aún más y fue a visitar a Luis Rivera, el “barber” más famoso de la comunidad latina en Miami y que famosos como Maluma han dejado su cabellera en las manos de este artista.

Así que Luis puso manos a la obra y diseñó un nuevo look para el interprete de “El Tóxico” en colores verde, amarillo, negro y un corazón roto en color rojo en la parte trasera de su cabeza.

Foto: Especial

Lo llaman “Naco”

Aunque Eduin quedó maravillado con su nuevo cambio de look y por el diseño que hizo Rivera en su cabeza, éste no ha sido bien recibido por sus fanáticos y es que desde la cuenta de instagram de “El gordo y la flaca” cuestionaron a los seguidores del de Tijuana sobre su nuevo cambio de look.

Ante esto, los fanáticos de Eduin Caz no se quedaron callados y aunque algunos defienden el estilo único del cantante, otros aseguran que el líder de Grupo Firme quiere parecer reguetonero y hasta lo llamaron “Naco”.

Foto: Captura de pantalla

SEGUIR LEYENDO:

Esta es la canción de Calibre 50 que no tuvo éxito pero que Grupo Firme la volvió famosa

Eduin Caz: Este famoso cantante fue el ÚNICO en apoyar a Grupo Firme cuando no eran famosos