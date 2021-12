Britney Spears: la transformación de la “princesa del pop” desde niña hasta sus 40 años | FOTOS

Britney Spears es una de las cantantes más reconocidas y queridas a nivel mundial gracias a su indudable talento y simpatía sobre el escenario, pero esto no ha evitado ser blanco de la polémica a lo largo de su carrera que comenzó cuando apenas era una niña.

La “princesa del pop” cumple 40 años y se encuentra en un momento de plenitud en su vida personal, esto debido a que le pusieron fin a la tutela legal por la que estaba bajo el control de su padre desde hace 13 años. Además, se comprometió recientemente con Sam Asghari, con quien celebrará su cumpleaños este 2 de diciembre.

La intérprete de “Toxic” nació en Misisipi, aunque creció al sur de Estados Unidos en Kentwood, Louisiana, donde mostró su talento al formar parte del coro de la iglesia el pueblo en el que vivía.

Aunque en un inicio fue rechazada por Disney debido a su corta edad, más tarde logró conquistar a los espectadores participando en el programa "Mickey Mouse Club”, conocido como “MMC”, en 1992 junto a otras grandes estrellas de la música Justin Timberlake y Christina Aguilera.

Gracias a su talento e inigualable voz Britney Spears se abrió paso de inmediato como una de las mejores cantantes de la época, sin embargo, fue su primer disco “Baby One More Time” el que la catapultó directo al éxito cuando tenía tan sólo 16 años, vendiendo miles de copias en todo el mundo y por el que continúa en el gusto del público.

Britney Spears cuando tenía 16 años. Foto: Instagram @britneyspears

Su segundo disco “¡Ups!.. I Did It Again” la volvió imparable convirtiéndola en todo un fenómeno en la música, la moda y el espectáculo. Esto la llevó estar junto a grandes estrellas de la música como Michael Jackson y Madonna, con quien protagonizó uno de los momentos más recordados en los en los MTV Video Music Awards (VMA) junto a Christina Aguilera al darse un beso en la boca.

Beso de Britney Spears y Madonna. Foto: Instagram @britneyspears

Oscuro pasado de Britney Spears

El arrollador éxito que gozaba Britney Spears no evitó que protagonizara algunos escándalos, como con su novio Justin Timberlake quien difundió información falsa sobre su relación y los maltratos de los que fue víctima en su noviazgo.

La amistad que tuvo con Paris Hilton y Lindsay Lohan también la llevaron a ser parte de las portadas de algunas revistas por los escándalos que protagonizaban juntas. Fiestas, excesos y peleas fueron parte de las salidas nocturnas del grupo de celebridades.

Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan. Foto: Pinterest

Debido a la fama el acoso de los paparazzis fue inevitable y la cantante tuvo un desagradable encuentro con un grupo de ellos llevándola a golpearlos con un paraguas, pues fue captada rapándose la cabeza. Durante ese tiempo la actriz atravesaba por una complicada separación con el padre de sus hijos, Kevin Earl Federline, quien no dejaba que los viera argumentando su inestable salud mental.

Britney Spears. Foto: Pinterest

Fue debido a este episodio en la vida de Britney Spears que se le impuso una tutela legal, misma que estaría a cargo de su padre por más de trece años y que más tarde llevaría a sus fans a crear el movimiento #FreeBritney a la que se sumaron algunas celebridades exigiendo la libertad de la cantante.

Britney Spears junto a sus hijos. Foto: Instagram @britneyspears

