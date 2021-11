Britney Spears confirma su BODA; conoce a la diseñadora que hará su vestido de NOVIA | FOTO

Hace unos meses, Britney Spears anunció en redes sociales que se había comprometido con Sam Asghari, a quien conoció luego de la grabación de su video musical “Slumber Party”.

Sin embargo, recientemente la cantante de “Toxic” aprovechó sus redes sociales para informar a sus más de 35 millones de seguidores quien será el o la encargada de diseñar su vestido de novia.

¿Quién será el diseñador?

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la estrella del pop apareció con un vestido rosa pastel, pero aclaró que este vestuario no era su look de novia, ya que la persona que diseñará su ropa será Donatella Versace.

“No… este no es mi vestido de novia. JAJAJAJA!!!! Donatella Versace está haciendo mi vestido mientras hablamos…. Que tengan buenas noches amigos”, escribió en su post.

¿Cuándo se casará?

Hasta el momento no se ha confirmado cuando será la boda de la cantante de “Baby One more time…”, pero se espera que sea pronto, ya que cada vez se revelan más detalles al respecto.

Recordemos que el pasado 12 de septiembre, la Princesa del Pop confirmó que se había comprometido luego de publicar un video donde presumió su anillo de compromiso.

En dichas imágenes, apareció junto a su ahora prometido, Sam Asghari, un bailarín, modelo y entrenador personal de 27 años que es conocido por aparecer en diversos videos musicales de artistas pop.

¿Desde cuándo salen?

Sam Asghari, ha estado con la cantante estadounidense en sus años más difíciles, además, la ha apoyado durante todo el proceso de su tutela. Por esta razón, los seguidores de Britney están muy felices con la noticia de su boda.

Cabe señalar que ambos comenzaron una relación luego de conocerse en 2017 tras filmar un video, “Slumber Party”, una canción que forma parte de “Glory”, el noveno álbum de estudio de Brtney.

