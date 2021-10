"Aún quiero justicia” Britney Spears arremete contra su familia; asegura la han herido nuevamente

Pese a haber ganado hace unas semanas el juicio contra si padre por su tutela, recientemente la cantante estadounidense Britney Spears hizo uso de sus redes sociales, para abrir su corazón en y mandar un fuerte mensaje a su familia, que incluye a su padre Jamie Spears, su madre Lynne Spears, su hermano Bryan Spears y su hermana Jamie Lynn Spears.

Por medio de una imagen que la artista pop posteo en su cuenta oficial de Instagram, en la que se muestra una máquina de escribir negra y rosas rosadas, coloco un texto en el que se puede leer como señala a sus consanguíneos de “lastimarla más de lo que jamás sabrán”.

“¡¡¡Encontré mi pequeña máquina de escribir!!! ¿No te parece extraño cuando pasas por el aro para organizar viajes o concertar citas para almorzar con personas que amas solo para saber que te dejarán a la deriva o se irán después de 10 minutos?”, expresó Britney en su publicación.

“Es humillante [...] todas las personas a las que me acerque dijeran inmediatamente que se irán de viaje [...] Está bien, lo entiendo. Solo están disponibles para mí cuando les conviene”, añadió.

Debido a esta acción, considerada por la artista como un desplante, la intérprete de “Toxic”, aseguró que ya no estará disponible para ninguno de ellos; asegurando que no me importa estar sola pues en realidad está cansada de ser tan comprensiva como la Madre Teresa.

“Si son groseros conmigo, entonces terminé ¡¡¡paz!!! Este mensaje es para mi familia ... ¡¡¡Por lastimarme más de lo que jamás sabrás!!! Sé que la tutela está a punto de terminar, ¡pero aún quiero justicia!”, expuso en un tono molesto.

Cabe señalar que desde hace dos años Brintey Spears se ha enfrentado legalmente a su padre para terminar su tutela, además de haber perdido los derechos de visita a sus hijos, Sean Preston y Jayden, debido a que Kevin Federline pidió que se renegociaran los términos de la custodia entonces compartida en un 50%, luego de que el padre de la Britney golpeó a Sean.

Este escenario hizo que la cantante se alejara más de su progenitor; sin embargo, al limitarse los derechos de Jamie sobre ella, Kevin Federline dejará que Britney Spears vea a sus hijos con más frecuencia.

Con información de Agencia México

