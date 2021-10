Britney Spears lanza FUERTE AMENAZA a su familia y anticipa festejos de Navidad | FOTO

Con dos meses de anticipación, la Navidad llegó a la casa de Britney Spears por lo que la cantante ya comenzó con la colocación del árbol en su pieza principal e inició con la decoración de esta temporada. Spears no ha desaprovechado la oportunidad de mostrar su felicidad después de que se liberó de la tutela de su padre.

Es por eso que la intérprete de "Baby, One More Time" decidió lanzar una fuerte amenaza a su familia con una entrevista que se emitió por televisión. Pero al mismo tiempo, aprovechó para colocar una imagen en su perfil de Instagram acompañada por un extenso texto.

Anticipa la Navidad

"Voy a ser honesta y a decir que he esperado tanto tiempo para estar libre de esta situación y ahora que ya ha llegado siento miedo de cometer algún error. Durante muchos años se me ha dicho que si tenía éxito con las cosas podría terminar... Pero nunca es así. He trabajado duro pero ahora que está aquí y se acerca el final me siento muy feliz pero a la vez hay muchas cosas que me dan miedo", expresó Spears.

Agregó que se encuentra asustada por hacer algo mal por lo que señaló que no publicará muchas cosas como lo ha hecho hasta el momento. Ahora que recuperó su libertad, Britney se encuentra haciendo cosas que no realizaba desde hace 13 años, como el hecho de tomar las llaves de su carro y conducir.

@britneyspears

"Dios los bendiga"

"Estoy disgustada con el sistema y desearía vivir en otro país. Estoy celebrando la Navidad un poco por adelantado este año, ¿por qué no? Creo que cualquier razón y creo que no es ningún secreto todo lo que he atravesado en el pasado así que puede que empieza a hacer las cosas un poco diferentes a partir de ahora", agregó.

Sin embargo, el mensaje más contundente de la publicación llega en las líneas finales del mensaje al dirigirse a sus familiares. "Que Dios tenga piedad por el alma de mis familiares si algún me decido conceder una entrevista", sentenció.