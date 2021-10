Britney Spears se BURLA del libro de su hermana Jamie; esto dijo

La cantante estadounidense, Britney Spears, quien recientemente quedó libre de la tutela de su padre, se burló de manera sutil de su hermana, Jamie Lynn Spears, quien es conocida por su protagónico en la serie “Zoey 101” de Nickelodeon.

Jamie Lynn publica libro

Hace dos días, la hermana de la estrella del pop lanzó un libro titulado “Cosas que debería haber dicho” y agradeció con un mensaje en su cuenta de Instagram, además, dio algunos detalles sobre lo que aborda dicha publicación.

Ante esto, los fans de la Princesa del Pop, la criticaron por el nombre de su nuevo libro, ya que inmediatamente lo asociaron con lo que ha ocurrido dentro de la familia Spears durante este año.

Britney Spears ¿se burló?

Por su parte, la cantante de “Toxic” no se quedó atrás y se burló de manera sutil de su hermana, pues en una de sus últimos post en Instagram, aseguró que también quiere publicar un libro el próximo año.

Además, dijo que no sabía como llamarlo, por lo que pidió ayuda a sus seguidores, pero les otorgó dos opciones, la primera fue “M*erda, realmente no lo sé” y la segunda fue “Realmente me importa lo que piense la gente”.

Foto: Captura / Instagram

Fans apoyan a Britney

Mientras tanto, algunos de los 35 millones de seguidores de Britney, dieron otras opciones para el título del libro que planea lanzar la estrella del pop.

"Más fuerte que ayer", “Las cosas que mi hermana no debería haber dicho” y “Esta es una historia sobre una chica llamada Britney”, fueron algunas de las propuestas de los internautas.

De hecho, los fans de la cantante de “Work” notaron que el mensaje iba dirigido a Jamie Lynn y todo se trató de indirecta.

#FreeBritney

Cabe señalar que hace poco Britney quedó libre de la tutela de su padre tras permanecer 13 años bajo su cuidado y luchar por su libertad.

PAL