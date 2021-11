Ludwika Paleta se manifiesta en contra de los filtros en redes y el maquillaje: ¿Miedo salir como somos?

Ludwika Paleta manifestó su postura en contra de las personas que abusan de los filtros y maquillaje para compartir imágenes en redes sociales.

La actriz de origen polaco destacó la importancia de valorar el cuerpo y características que la genética otorga, por lo que es parte de las celebridades que están a favor del skincare.

Al escuchar las preguntas sobre el debut musical de su hijo Nicolás, manifestó que, a pesar de tener una relación muy cercana con él, por ahora no le ha brindado ninguno de sus consejos para destacar en el ambiente artístico.

“No me pide muchos eh, de hecho, está en una edad en la que no pide consejos y tampoco quiere escuchar muchos, me imagino que para él es difícil tener una mamá famosa y que bueno, quiere abrirse camino y quiere ser Nico, no quiere ser el hijo dé…”, explicó.