Ludwika Paleta empodera sus arrugas sin filtros y comparte su truco para verse bella

Ludwika Paleta es una de las actrices más queridas de México en gran parte por su talento frente a las cámaras, pero también una de las más hermosas, ya que cautiva a cualquiera con su mirada. En esta ocasión no vamos a hablar de un nuevo proyecto televisivo, sino de algunos de sus trucos de belleza, mismos que la hacen lucir una piel que envidiaría cualquiera.

Con 42 años, la nacida en Cracovia, Polonia no dudó en compartir en sus redes sociales una foto donde se muestra sin maquillaje, dejando ver las imperfecciones que podría tener en la cara después de tantos años bajo reflectores y mucho maquillaje; eso sí, no solo mostro esos hermosos ojos sin maquillaje, sino que también compartió algos tips de belleza que ella usa para seguir viéndose radiante en la pantalla chica.

La foto la compartió en redes sociales donde aparece en la sala de su casa con un suéter gris de cuello de tortuga y la cara completamente lavada. La publicación estaba acompañada de un mensaje donde confirmó que sería bueno que la gente anduviera sin maquillaje y sin filtros por la vida.

“Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones”. A mí me encanta maquilarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Trucos de belleza

Además de compartir esta foto, la actriz subió a sus historias, en la misma plataforma, lo que hace para mantener su rostro en perfectas condiciones, donde además parece haber aprovechado para considerar que se disfrazarse este 1 de noviembre, ya que aparece con una mascarilla café, sin saber de qué está hecha.

En el pequeño video se puede ver a Ludwika haciendo como que asusta a alguien y en la parte inferior de la grabación aparece el mensaje “Fue a lo más que llegue”, acompañado de muchas caritas de risa, lo que deja la duda si se trata de lo más que hace para cuidar su piel o si era lo más lejos que llegó en el disfraz de este Día de Muertos.

