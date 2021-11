BTS: Megan Thee Stallion pone nervioso a Jungkook y enternece al ARMY

Los primeros conciertos de BTS siguen dando de que hablar a pesar de que fueron el pasado fin de semana, pues en la presentación del domingo tuvieron a una invitada muy especial: se trató de Megan Thee Stallion, quien hizo el remix de su éxito "Butter", canción nominada al Grammy 2022.

La banda de K-pop dio sus primeros dos conciertos en Los Ángeles, los cuales fueron muy significativos para los miembros de la agrupación y para el ARMY, pues después de casi dos años se volvieron a encontrar. Por esta razón, los fanáticos de todo el mundo estaban felices de verlos en el escenario con "Permission To Dance On Stage LA", que ofrecerá dos fechas más y una de ellas se podrá ver Online.

Bangtan preparó muchas sorpresas para este evento y una de ellas fue la presencia de Megan Thee Stallion. La rapera estadounidense y el grupo asiático iban a presentar 'Butter' desde los American Music Awards (AMAs), sin embargo, la artista tuvo que cancelar su presencia en los premios debido a temas personales.

El ARMY estaba muy deseoso de ver a las estrellas juntas, por lo que este sueño se hizo realidad en el concierto que la banda ofreció en el Estadio SoFi, de Los Ángeles, California, en donde también acudió el cantante Cristian Castro, pero sólo como espectador.

Jungkook se pone tímido con Megan Thee Stallion

Durante la presentación de 'Butter' apareció Megan Thee Stallion y los asistentes enloquecieron. Los miembros de BTS compartieron el escenario con la cantante originaria de San Antonio, Texas, quien interpretó su clásico rap que tiene una respuesta para los 'haters'.

Lo que llamó la atención de los seguidores de BTS, fue la reacción de Jungkook al terminar la canción, pues el 'Golden Maknae' estaba a lado de la intérprete de 'Savage' y de repente dio un salto atrás de RM como si estuviera siendo extremadamente tímido.

Y no sólo eso, después, de una forma muy tierna, levantó el pulgar hacia Megan para hacer una señal de "muy bien". Aunque no parece que ella lo haya visto, fue un gesto adorable, y los fanáticos no se cansaron de evidenciar lo emocionados que parecían estar los miembros de Bangtan.

