BTS: Venta de boletos para ver ONLINE "Permission To Dance On Stage LA"; aquí fecha y precios

Todo está listo para que BTS regrese a los escenarios después de estar más de un año sin dar show, pues a finales de mes de noviembre tendrá una serie de conciertos en Los Angeles, California: ‘Permission To Dance On Stage'. Aunque no ha dado más fechas para iniciar el tour mundial, la banda de k-pop no olvida sus fans internacionales, así que transmitirá la función en vivo desde Estados Unidos.

Bangtan sabe que el ARMY desea verlos pronto en el escenario después de que cancelara de forma definitiva su gira "Map of the soul", la cual estaba pospuesta desde principios del 2020, año en el que se desató la pandemia por Covid-19 y los países comenzaron a ejecutar restricciones sanitarias para controlar la enfermedad.

Por esta situación, el grupo surcoreano no ha podido realizar una presentación con público, así que está muy emocionado por volver a ver a algunos miembros del fandom. Los integrantes del grupo quieren compartir su alegría con todos, así que transmitirán uno de sus conciertos totalmente en vivo.

BTS se prepara para su primer concierto en vivo con público Foto: Especial

Comienza la venta de boletos para ver en línea 'Permission To Dance On Stage LA'

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentarán ante 70 mil personas el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, en el Estadio So-Fi de Los Angeles, California. Sin embargo, transmitirán el último día se su presentación, con el objetivo de que todos los miembros del ARMY lo vean.

El 2 de diciembre los seguidores de BTS podrán disfrutar de forma simultánea con el fandom norteamericano. Sin embargo, tendrán que pagar por el boleto para acceder a la transmisión, tal y como pasó con el concierto del pasado 24 de octubre.

La venta de los tikests dará inicio este 11 de noviembre en los siguientes horarios:

México, El Salvador, Costa Rica: 9.00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 10.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico: 11.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 12.00 a. m. (12 de noviembre)

¿Cuánto cuesta el boleto para Permission To Dance On Stage LA?

Como ya es costumbre la venta de boletos se realizará portal oficial de Weverse Shop, el cual requiere que el interesado ya tenga una cuenta creada en Weverse. En tanto, hay tres precios, dependerá de la calidad en la que se quiera ver el concierto 'Permission To Dance On Stage' de BTS.

4K Single-view + HD Multi-view: aprox. 50.48 dólares (alrededor de mil pesos mexicanos)

HD Multi-view: aprox. 42 dólares (más de 850 pesos)

HD Single-view: aprox. 42 dólares (más de 850 pesos)

