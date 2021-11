Famoso CANTANTE español da positivo en COVID-19 y así reveló su estado de salud: VIDEO

Conocido a nivel mundial desde hace dos décadas y consagrado como uno de los cantantes de música pop más importantes de España, David Bisbal ha padecido como millones de personas el impacto de la pandemia. De igual manera, el intérprete nacido en Almería retomó su actividad musical con una gira que le mantuvo recientemente dando conciertos por varias ciudades de España y Francia.

Con este panorama alentador en el horizonte, el cantante hizo una parada obligada este miércoles para anunciar a través de sus redes sociales que había dado positivo al último test de COVID-19 que se había realizado. Con esto, confirmó que a pesar de estar vacunado y mantener medidas sanitarias adecuadas, contrajo el virus y, por lo tanto, entraría en cuarentena a la brevedad.

Así lo confirmó el cantante a través de sus redes sociales con un video que, en primera persona, confirmó el estado de salud del intérprete de 'Bulería' y 'Dígale'.

Sumado a esto, David confirmó que este mes de noviembre continuaría con las grabaciones de La Voz Kids en España, donde es juez. Sumado a esto, culminaría su gira de conciertos con una presentación en Barcelona, misma que estaba programada llevarse a cabo este sábado 6 de noviembre.

"Me gustaría compartir con vosotros que a mi llegada a Madrid, siempre me hago controles sanitarios para ir a La Voz Kids y me detectaron COVID-19. Soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estar con mi esposa, eso me parte el corazón y ese encuentro no ha podido producirse y muero de ganas que llegue el momento", indicó David Bisbal