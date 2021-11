Todos a bailar: Actriz de "Una familia de 10" acusa SABOTAJE; así se defendieron los coreógrafos

Mariana Botas es la capitana del equipo “Los apasionados Rojas” en Todos a Bailar de TV Azteca, durante el primer programa, la familia fue la que obtuvo menor calificación y por poco se van de la contienda, pero para el segundo episodio causaron revuelo por algunas confesiones.

La conocida actriz de "Una familia de 10" y los bailarines que apoya está vez lograron cautivar a los jueces y al público en casa con un tema de Michael Jackson, por lo que recibieron buenas calificaciones y expresaron que en este episodio sí pudieron dar a conocer todo el talento que poseen.

Mariana argumentó que durante el programa de estreno, la coreografía que les fue asignada por la producción no hizo que brillaran en el escenario, pues con el tema “Baby Shark” no había muchos pasos que hacer.

“Estoy muy molesta con los coreógrafos que nos tocaron, yo le dije que la familia es la que tiene que lucir, pero soy su capitana y tengo que bailar, pero me dijeron que no que me integrara los últimos 10 segundos, haces tres pasitos”, confesó a Ingrid Coronado.

Por lo que acusó de sabotaje a los de la producción del programa, pero no contaba con que los coreógrafos se iban a defender públicamente diciendo que no pudieron otorgarles una canción que implicara otros movimientos pues había llegado una hora y media tarde al único ensayo que tuvieron.

“Como iba a hacer algo espectacular si tuvimos un ensayo solamente de dos horas y llegó una hora y cuarto tarde, porque se fue a comprar los zapatos, salió con zapatos, pero no se sabía los pasos”, dijeron los maestros de baile.

Después Mariana Botas reafirmó que era verdad que había llegado tarde, pero dijo que la producción no le había dado las herramientas para hacer lo que le correspondía.

