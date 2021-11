Ingrid Coronado lanza poderoso mensaje pese a críticas por "Todos a bailar"

El sábado pasado la conductora Ingrid Coronado comenzó la transmisiones de su nuevo proyecto "Todos a bailar", un reality que la hizo volver a la pantalla chica con TV Azteca, pero no todo ha sido "miel sobre hojuelas" a su regreso, pues recibió algunas críticas, sin embargo, este fin de semana, antes de la segunda transmisión lanzó un poderoso mensaje.

La también ex presentadora del matutino "Venga la Alegría", y quien se destacó con su carisma y talento en otros programas como "Sexos en Guerra" y "Tempranito", actualmente está dedicada a la radio, medio al que incursionó hace un año y en el que afirma sentirse muy cómoda.

Sin embargo, desde los años 90, Coronado ya figuraba en el medio del espectáculo, pues ganó fama como miembro del famoso grupo musical "Garibaldi", mismo en el que conoció a su primer esposo, Charly López, con quien recientemente se ha visto involucrada por una serie de declaraciones por parte de ambos.

Ingrid Coronado lanza poderoso mensaje

Las recientes declaraciones de su ex marido, con respecto a que no deseaba saber de ella, y lo que se ha dado a conocer sobre la relación de su primogénito y su padre, han mantenido a Ingrid en el ojo del huracán en los últimos días, quizás una razón más por la que decidió lanzar un mensaje a través de sus redes.

Ingrid Coronado publicó un video con un emotivo mensaje a sus fans. Foto: Especial

"A veces es bueno recordarnos que cada acción que emprendemos trae consigo un resultado que nos aleja o nos acerca a nuestra meta. No es suerte, no es el destino, eres tú co creando la vida que mereces.Date crédito y que nadie te haga sentir menos.", escribió la presentadora de 47 años.

Coronado, también dejó un video en su cuenta oficial de Instagram para reforzar el mensaje, pues invitó a sus millones de fans para reconocer sus acciones y como estas los han llevado hasta donde están, asegurando también que deben agradecer su esfuerzo, "si llegaste hasta donde estás es gracias a ti", explicó.

Recibe críticas por "Todos a bailar"

El pasado sábado 20 de noviembre se estrenó "Todos a Bailar", reality que conduce Ingrid, y que había causado mucha expectativa por tratarse de su regresó luego de 7 años de estar ausente en la televisión, y aunque muchos de sus fans la elogiaron y le agradecieron volver, algunos otros no estuvieron tan felices.

En las redes sociales se pudieron leer comentarios en los que se afirma que el programa es "pésimo" o "muy largo, muy aburrido y con una pésima conductora gritona". Incluso hubo quienes afirmaron que el show es más de lo mismo, sin embargo, pese a las críticas, la guapa presentadora se ha mostrado agradecida y feliz por volver a la pantalla chica.

