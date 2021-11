¿Ingrid Coronado iría a la cárcel? Youtuber revela que hay demanda en su contra por delitos graves

Nuevamente Ingrid Coronado vuelve al ojo del huracán tras las declaraciones que su exesposo y padre de su hija mayor diera en las que reveló que no quiere tener ningún tipo de contacto con la presentadora de TV Azteca a quien considera que es mala persona.

Ante estas declaraciones, Ingrid Coronado por su parte dijo ante las cámaras de Imagen Televisión que le sorprende que siga siendo noticia su mala relación con el hombre del que se separó hace 17 años.

Además Coronado dijo que los medios de comunicación deberían preguntarse el por qué el hijo que tienen en común no desea tener ningún tipo de relación con su padre, ante estas declaraciones el youtuber Dael Quiroz habló al respecto en su canal de YouTube en donde reveló que la conductora de TV Azteca podría ser detenida.

Charly López sabe cosas de Ingrid Coronado y Fernando del Solar

De acuerdo con la información revelada por el periodista y youtuber Dael Quiroz, presuntamente el hijo que Ingrid Coronado y Charly López tuvieron no desea hablarle al ex integrante de Garibaldi, debido a que éste supuestamente habría hecho algo “terrible”, pero que ella no es la persona indicada para denunciarlo.

“Ingrid coronado responde y acaba de decir que Emiliano no le habla a su padre desde hace muchos años, Ingrid Coronado asegura que algo terrible hizo su papá y que ella no tiene el valor de decirlo y que no le corresponde a ella denunciarlo” dijo Dael Quiroz en Argüende TV

Tras estas declaraciones, según la fuente citada anteriormente Charly López asegura que su ex esposa habría inventado una serie de mentiras a su hijo para que éste se alejara de él.

En este mismo video, Quiroz, revela que López demandó a Ingrid Coronado y asegura que la conductora de TV Azteca podría tener algo que ver con el crítico estado de salud que puso entre la vida y la muerte a Fernando del Solar.

“La última declaración de Charly López y por la que ha decidido demandar a Ingrid es por que el ex Garibaldi asegura tener pruebas y testigos de un daño muy grande que le hizo a Fernando del Solar, Charly López asegura que Ingrid Coronado tuvo mucho o todo según Charly que ver cuantos años de literalmente de estarse debatiendo entre la vida y la muerte de Fernando del Solar, Charly asegura que casualmente cuando Fer y la Coronado deciden separarse, Fernando empieza a recuperarse...hace apenas un momento Charly asegura que ha demandado a Ingrid Coronado” dice textualmente Dael Quiroz en Arguente TV

¿Ingrid va a la cárcel?

Siguiendo con el mismo tema, el youtuber también conocido como “Arguenderito” reveló que el reportero Carlos Jiménez aseguró que existe una demanda en contra de Ingrid Coronado, por lo que muy pronto podría ser citada para rendir sus declaraciones, según Dael Quiroz dicha demanda tiene que ver con “la salud, con la vida de una persona”.

“Carlos Jiménez, asegura que hay una demanda muy fuerte contra Ingrid Coronado que tiene que ver con la salud, con la vida de una persona y que en cualquier momento podría ser detenida por lo menos para presentarse argüenderitos a declarar, aparentemente no la han podido notificar por que la mujer se esconde, por que la mujer se cambia de casa o simple y sencillamente no quiere abrir”, dijo Dael Quiroz en Arguende TV publicado en dicho canal de youtube este jueves 25 de noviembre.

