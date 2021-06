Martina, de una Familia de 10, inunda su casa y así reaccionó al accidente

Mariana Botas se ha ganado el cariño y respaldo del público mexicano por su interpretación de ‘Martina’ en Una familia de diez, por el carisma de su personaje. Aunque en la vida real también es muy hilarante, como lo demostró recientemente, cuando compartió con sus miles de seguidores la inundación que accidentalmente provocó en su departamento.

La actriz de 31 años contó en sus historias de su cuenta en Instagram la forma en la que sin querer inundó su hogar con agua, un evento que lamentó pues no es la primera vez que le pasa. “No manchen, solo a mí me pasan estas cosas, les juro que no es la primera vez que me pasa”, expresó.

Luego refirió que esto ocurrió debido a una distracción pero por fortuna no pasó a mayores. “Dejé llenando la cubeta y me fui a hacer otras cosas y ya inundé buen cacho de mi casa”, develó en el clip donde además mostró una parte de su baño se puede apreciar el piso todavía mojado tras pasar el trapeador.

“No lo hagan, amigos…”, aconsejó en otro de los videos donde expuso el accidente doméstico. El hecho lo tomó con muchísimo humor, pues en todo el rato no dejó de contar lo que pasó con risas y sonrisas en su cara.

Fue un momento gracioso para ella. Foto: Especial.

¿Cuál es el siguiente proyecto de Mariana Botas?

Últimamente se la ha visto paseando por varios destinos, pero Mariana Botas ya se encuentra de vuelta en los foros de Televisa preparando todo para comenzar a grabar las dos nuevas temporadas de Una familia de diez, las cuales se estrenarán por Las Estrellas en agosto.

La serie de comedia cuenta la historia de la familia López, que está integrada por un grupo colorido de personajes inusuales. El director y productor ejecutivo de la serie humorística es Jorge Ortiz de Pinedo que también protagoniza el papel de 'Plácido López' en la serie, él es el padre y cabeza de esta familia interesante, que vive en un apartamento diminuto.

Junto a él actúa Zully Keith, quien hace el papel de la esposa abnegada llamada 'Renata Gonzáles', Eduardo Manzano actúa como 'Arnoldo López', el padre de Plácido, Mariana Botas interpreta a 'Martina' López, la hija menor, Ricardo Margaleff hace el papel de Plutarco López, el hijo mayor de la pareja, María Fernanda interpreta a 'Alicia Licha', la hermana de Renata, Andrea Torre es la 'Nena', la hija de Alicia, también están otros personajes como Adolfo, el novio de la Nena; Tecla, supuesta hija de 'Arnoldo' y Don Justo del Valle, el jefe de Plácido.

msb