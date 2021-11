Nueva versión de la serie 'Gossip Girl' retoma historia sin presión

La actriz Jordan Alexander sabía que hacer una nueva versión de una serie tan exitosa como “Gossip Girl” iba a causar polémica y comparaciones, sin embargo ella acepta los comentarios de la mejor manera posible, no se toma nada personal y disfruta el cariño del público que ahora la reconoce en cualquier lugar al que va.

“No me sentía presionada. Siempre me planteo las cosas como una responsabilidad hacia los guionistas y hacia todos los implicados para dar lo mejor de mí para que todos trabajemos juntos y crear algo hermoso. Así que, fuera de eso, no me sentí demasiado presionada por los fans de la serie original, son muy agradables”, comentó la actriz canadiense que interpreta a “Julian”.

Para Jordan que la gente adopte un producto como propio, es algo mágico, por lo que no le preocupan las comparaciones, siente que éstas conductas siempre son parte de la naturaleza humana, por eso no cree que perjudiquen a alguien, además cree que el público está disfrutando por igual las dos versiones.

“Siento que la crítica es una conversación científicamente o académica, como un comentario para reconocer que algo se hizo y luego tener otro sobre lo mismo. Así que en realidad las críticas son increíbles y es emocionante que la gente sienta algo, sea lo que sea, así que no estoy, estoy preocupada por lo que sienten y es más emocionante que se preocupan”, apuntó.

A diferencia de la producción que se lanzó en 2007, esta serie cuenta con personajes afroamericanos, siendo una de las características que más elogió la audiencia en redes sociales y que ella como actriz también agradece.

“Hay gente que se está esforzando mucho para abrir las puertas y es importante romper las barreras que han existido para excluir a la gente. Así que es como tratar de revertir el daño que se hizo, lo que creo que es genial. Deberíamos quitar todas las cosas que intentan oprimir a la gente o mantenerlos ocultos y no representados. Poco a poco vamos a ir eliminando todas esas cosas y nuestro trabajo destaca porque es como otro martillo rompiendo ese estilo opresivo”, afirmó.

En este proyecto, “Julian” es una mujer dura y hasta cierto punto vengativa, características con las que definitivamente no se identifica, de hecho no sabe porque se pone énfasis en ello. Las cosas que sí tiene en común con el papel es el cariño que tiene sobre sus hermanas, ya que ella era muy unida a su familia y es la primera vez que se separa de ellos territorialmente, porque la serie fue grabada en Nueva York.

A DETALLE

La ropa que usa en la serie, sí está inspirada en las cosas que usa en la vida real.

Su personaje es un amante de la moda, pero ella en particular amó usar el vestido rojo del primer episodio.

Además de ser actriz, es modelo y cantante, durante las grabaciones, escribió varias canciones.

Esta producción le dio fama mundial con su estreno en HBO y HBO Max, pero hasta ahora le gusta la relación con los fans.

2019 hizo 'Sacred Lies'.

28 años tiene y es la mayor del elenco.

MAAZ